Καραπατάκης για επενδυτές: «Συμφωνήσαμε αλλά ναυάγησε γιατί είδαν ότι δεν υπήρχε κόσμος στο γήπεδο»
Ο Άντρος Καραπατάκης ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο επένδυσης στην ΑΕΚ
Αναλυτικά όσα είπε:
«Ήρθα σε ασυμφωνία με κάποιον που θα έβαζε 25 εκατομμύρια αλλά ναυάγησε λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Σε μια δεύτερη περίπτωση συμφωνήσαμε αλλά στο τέλος ναυάγησε και αυτή γιατί είδαν ματς της ομάδας και είδαν ότι δεν υπήρχε κόσμος στο γήπεδο. Θεώρησαν ότι δεν θα ήταν βιώσιμο. Η τρίτη περίπτωση είναι με μια περίπτωση στο Μπαχρέιν. Τώρα άρχισε ο πόλεμος και δεν τους ενοχλήσαμε. ξανά».