ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Ο Άρνε Σλοτ επιβεβαίωσε ότι θα είναι προπονητής της Λίβερπουλ και τη νέα σεζόν»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Ο Άρνε Σλοτ επιβεβαίωσε ότι θα είναι προπονητής της Λίβερπουλ και τη νέα σεζόν»

Ο Φαμπρίτζιο Ρομάνο υποστηρίζει ότι, συνεχίζει στον πάγκο της Λίβερπουλ ο Ολλανδός

Σύμφωνα με τον πολύ έμπιστο αθλητικογράφο σε θέματα μεταγραφολογίας, Φαμπρίτζιο Ρομάνο, ο Άρνε Σλοτ επιβεβαίωσε την παραμονή του στην Λίβερπουλ.

Συγκεκριμένα, ο Ιταλός ανέβασε μια δημοσίευση με λόγια του Ολλανδού τεχνικού που επιβεβαιώνουν ότι θα είναι και τη νέα αγωνιστική περίοδο κάτοικος του λιμανιού.

Ο προπονητής της Λίβερπουλ είπε αρχικά «Σε συζητήσεις με νέους ποδοσφαιριστές σχετικά με τη νέα χρονιά, αναφέρεται και το όνομά μου, οπόταν, έχω κάθε λόγο να πιστεύω πως θα είμαι και του χρόνου ο προπονητής της Λίβερπουλ.», ενώ συμπλήρωσε, «Πρώτα απ΄όλα έχω συμβόλαιο και δεύτερον, από όλες τις συζητήσεις που είχαμε, είναι ξεκάθαρο το τι θα συμβεί»

Δείτε την δημοσίευση:

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στον «αέρα» ο τελικός των play offs στην Αγγλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ώρα της επιστροφής και του αποχαιρετισμού για τον Σαλάχ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η επιλογή της διοίκησης της ΑΕΚ να διατηρήσει Ρόκα και Ροθάδα, δείχνει πίστη στο πλάνο τους

ΑΕΚ

|

Category image

On fire ο Μέσι, 28 μέρες πριν το 6ο του Μουντιάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άντρος Καραπατάκης: Όλες οι... πρωταθληματικές φράσεις του

ΑΕΚ

|

Category image

Μάριος Χριστοφόρου στο ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια (Οι ορισμοί)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δύο λέξεις: Παταγώδης αποτυχία

EUROLEAGUE

|

Category image

«Ο Άρνε Σλοτ επιβεβαίωσε ότι θα είναι προπονητής της Λίβερπουλ και τη νέα σεζόν»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καραπατάκης για επενδυτές: «Συμφωνήσαμε αλλά ναυάγησε γιατί είδαν ότι δεν υπήρχε κόσμος στο γήπεδο»

ΑΕΚ

|

Category image

Ροθάδα με συμβόλαιο: «Τώρα που μιλάμε, μένει»

ΑΕΚ

|

Category image

Fake Accounts, επιστροφή λόγω πιέσεων και δημοσιογράφοι

ΑΕΚ

|

Category image

Οριστικό: Πάραμένει στην ΑΕΚ ο Τσάβι Ρόκα

ΑΕΚ

|

Category image

Άνοιξε τα χαρτιά του ο Καραπατάκης για Ρόκα, Ροθάδα και… μερίδα ΑΕΚτζήδων

ΑΕΚ

|

Category image

Μια κούπα αναζητά κάτοχο!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ανανεώνει ο Γκατσίνοβιτς με την ΑΕΚ μέχρι το 2028

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη