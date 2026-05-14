«Ο Άρνε Σλοτ επιβεβαίωσε ότι θα είναι προπονητής της Λίβερπουλ και τη νέα σεζόν»

Σύμφωνα με τον πολύ έμπιστο αθλητικογράφο σε θέματα μεταγραφολογίας, Φαμπρίτζιο Ρομάνο, ο Άρνε Σλοτ επιβεβαίωσε την παραμονή του στην Λίβερπουλ.

Συγκεκριμένα, ο Ιταλός ανέβασε μια δημοσίευση με λόγια του Ολλανδού τεχνικού που επιβεβαιώνουν ότι θα είναι και τη νέα αγωνιστική περίοδο κάτοικος του λιμανιού.

Ο προπονητής της Λίβερπουλ είπε αρχικά «Σε συζητήσεις με νέους ποδοσφαιριστές σχετικά με τη νέα χρονιά, αναφέρεται και το όνομά μου, οπόταν, έχω κάθε λόγο να πιστεύω πως θα είμαι και του χρόνου ο προπονητής της Λίβερπουλ.», ενώ συμπλήρωσε, «Πρώτα απ΄όλα έχω συμβόλαιο και δεύτερον, από όλες τις συζητήσεις που είχαμε, είναι ξεκάθαρο το τι θα συμβεί»

