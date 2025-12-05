Αρχή με ΑΣΙΛ - Διγενής

Mε τον αγώνα στο στάδιο «Αμμόχωστος-Επιστροφή» ανάμεσα στον ΑΣΙΛ και τον Διγενή Μόρφου ανοίγει απόψε (19:00) η αυλαία της 11ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα Β' Κατηγορίας. Oι γηπεδούχοι βρίσκονται στη δέκατη θέση της βαθμολογίας με 12 βαθμούς, ενώ οι φιλοξενούμενοι με 17 βαθμούς είναι πέμπτοι, με διαφορά δύο πόντων από την πρώτη τριάδα.

Από εκεί και πέρα, το Σάββατο (06/12) θα γίνουν τα παιχνίδια Σπάρτακος-Νέα Σαλαμίνα, MEAΠ-Αγία Νάπα, ΠΑΕΕΚ-ΑΠΕΑ, ΑΕΖ-Ηρακλής Γερ. στις 14:30 και Ομόνοια 29Μ-Δόξα στις 17:00. Άλλοι δυο αγώνες θα γίνουν την Κυριακή (07/12, 14:30) και συγκεκριμένα Χαλκάνορας-ΠΟ Αχυρώνας/Ονήσιλος και Καρμιώτισσα-Εθνικός Λατσιών.

Η βαθμολογία: Νέα Σαλαμίνα 28, Δόξα 20, Αγία Νάπα 19, Ομόνοια 29Μ 18, Διγενής Ακρ. 17, Καρμιώτισσα 17, ΠΑΕΕΚ 14, ΜΕΑΠ 14, Εθνικός Λατσιών 12, ΑΣΙΛ 12, ΑΠΕΑ 11, Χαλκάνορας 10, Ηρακλής Γερ. 8, ΑΕΖ 6 και ΠΟ Αχυρώνας/Ονήσιλος 1.