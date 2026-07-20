(ΒΙΝΤΕΟ) After Derby: Η νέα πρωταθλήτρια κόσμου και η άφαντη προηγούμενη

Στο τελευταίο επεισόδιο που αφορά το Μουντιάλ, μιλάμε για τον κακό ποιοτικά τελικό στο Νιού Τζέρσι, το last dance του Μέσι, την σπαστικά καλή Ισπανία του Ρόδρι αλλά και τους υποψήφιους για την επόμενη Χρυσή Μπάλα.

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