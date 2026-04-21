ΑΕΛ: Σε γιγαντοοθόνη ο ημιτελικός με την Πάφο και μετά η προσοχή στον Κεραυνό

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΑΕΛ μέσω της οποίας ενημερώνει τον κόσμο της για την αυριανή (22/04) μεγάλη μέρα για το οικοδόμημα, που αφορά σε ποδόσφαιρο και καλαθόσφαιρα.

Οι γαλαζοκίτρινοι θα αναρτήσουν γιγαντοοθόνη στο «Νίκος Σολομωνίδης» όπου θα μπορούν να δουν και τη ρεβάνς με την Πάφο, που θα αρχίσει νωρίτερα από τον ημιτελικό με τον Κεραυνό.

Αναλυτικά: «Η Αθλητική Ένωση Λεμεσού ενημερώνει το φίλαθλο κοινό της ότι την ερχόμενη Τετάρτη (22/04/2026) οι ομάδες μας σε ποδόσφαιρο και καλαθόσφαιρα έχουν ενώπιον τους δύο εξαιρετικά κρίσιμες αναμετρήσεις, οι οποίες απαιτούν τη στήριξη όλων μας.

Στις 17:00 διεξάγεται ο επαναληπτικός ημιτελικός Κυπέλλου Coca-Cola Πάφος FC-ΑΕΛ. Για τους φίλους της ομάδας που δεν έχουν τη δυνατότητα να παρευρεθούν στο Στάδιο “Στέλιος Κυριακίδης”, θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης του αγώνα μέσω γιγαντοοθόνης στο Κλειστό Γήπεδο “Νίκος Σολομωνίδης”.

Παράλληλα, στις 20:00 ακολουθεί ο δεύτερος ημιτελικός καλαθόσφαιρας μεταξύ ΑΕΛ και Κεραυνού, με την ομάδα μας να προηγείται ήδη με 1-0 στη σειρά, έχοντας πετύχει σημαντική εκτός έδρας νίκη.

Καλούμε όλους τους φίλους της ΑΕΛ να δώσουν δυναμικό παρόν από νωρίς στο Κλειστό Γήπεδο “Νίκος Σολομωνίδης”, να παρακολουθήσουν μαζί τον ποδοσφαιρικό αγώνα και να παραμείνουν εκεί, στηρίζοντας με πάθος την καλαθοσφαιρική μας ομάδα στον δικό της αγώνα προς τον τελικό του πρωταθλήματος καλαθόσφαιρας.

Η παρουσία και η στήριξη σας είναι καθοριστικής σημασίας.

Η είσοδος είναι δωρεάν για όλους».