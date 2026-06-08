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Ορίστηκε το πρόγραμμα της προετοιμασίας – Προχωρά σε 10 μεταγραφές η ΑΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ορίστηκε το πρόγραμμα της προετοιμασίας – Προχωρά σε 10 μεταγραφές η ΑΕΛ

Τα νεότερα από το στρατόπεδο των γαλαζοκιτρίνων

Τρέχουν οι μεταγραφικές εξελίξεις στην ΑΕΛ. Η ομάδα της Λεμεσού συμφώνησε σε όλα με τον Στέφανο Καπίνο και απομένουν μόνο τα διαδικαστικά (εργομετρικές και υπογραφές) ώστε να ενεργοποιηθεί το συμβόλαιο του Ελλαδίτη.

Απ’ εκεί και πέρα οριστικοποιήθηκε και το οργανόγραμμα που αφορά στην προετοιμασία. Το πρώτο ραντεβού για τη νέα σεζόν ορίστηκε για τις 8 Ιουλίου με την έναρξη των εργομετρικών, ενώ στις 13 του ίδιου μήνα θα πατήσουν χορτάρι για το πρώτο ξεμούδιασμα. Την 1η Αυγούστου η αποστολή θα αναχωρήσει για την Πολωνία. Εκεί, η ΑΕΛ θα δώσει τρία φιλικά.

Όσον αφορά στο μεταγραφικό πλάνο, η ομάδα της Λεμεσού θα προχωρήσει σε 10 μεταγραφές, αριθμός που κρύβει σημαντικούς κινδύνους καθώς ο Ούγκο Μαρτίνς καλείται αφ’ ενός να εντοπίσει παίκτες που «κουμπώνουν» στο πλάνο του και αφετέρου να δημιουργήσει ομοιογένεια όσο το δυνατό πιο γρήγορα.

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