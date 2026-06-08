ΑΕΛίστας και επίσημα ο Καπίνο – Η διάρκεια της συμφωνίας

Στην ΑΕΛ και επίσημα ο Στέφανος Καπίνο!

Ο 32χρονος τερματοφύλακας τα βρήκε σε όλα με την ομάδα της Λεμεσού για διετές συμβόλαιο και αφού περάσει με επιτυχία τις απαραίτητες εξετάσεις, θα ενεργοποιηθεί η συμφωνία.

Αναλυτικά: «Η εταιρεία AEL FC LTD ανακοινώνει την καταρχήν συμφωνία με τον Ελλαδίτη τερματοφύλακα Στέφανο Καπίνο μέχρι το 2028.

Η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί και θα τεθεί σε ισχύ υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων.

Καλωσορίζουμε τον Στέφανο Καπίνο στην μεγάλη οικογένεια της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την γαλαζοκίτρινη φανέλα».