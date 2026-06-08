Το φοβερό τρολάρισμα του Φλορεντίνο Πέρεθ στον Ρικέλμε: «Καλός αντίπαλος; Δεν τον ξέρω καν!»
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο Φλορεντίνο Πέρεθ έσταξε... φαρμάκι για τον Ενρίκε Ρικέλμε, τον οποίο κέρδισε εύκολα στις εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης.
Πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης τουλάχιστον έως το 2030 θα είναι ο Φλορεντίνο Πέρεθ, αφού νίκησε με σχετική άνεση στις εκλογές της Κυριακής (7/6).
Ο 79χρονος έλαβε το 65% των συνολικών ψήφων, αφήνοντας με την όρεξη (και το 35%) τον αντίπαλό του, Ενρίκε Ρικέλμε, που είχε υποσχεθεί τον Έρλινγκ Χάαλαντ στους φίλους της «βασίλισσας».
Μάλιστα, ο Πέρεθ φρόντισε να ρίξει και το ανάλογο πικάρισμα στον Ρικέλμε, σε δηλώσεις που έκανε την εκπομπή «El Chiringuito». Όντας σε ανοικτή τηλεφωνική επικοινωνία με τον παρουσιαστή, εκείνος τον ρώτησε αν ο Ρικέλμε ήταν καλός αντίπαλος. Η απάντηση του Πέρεθ ήταν φαρμακερή, αφού είπε πως... δεν τον ξέρει καν!
📺 Josep Pedrerol truca Florentino Pérez en directe a «El Chiringuito» i aixeca polseguera: «Riquelme ha estat un bon rival?»— El Món de la Tele (@mondelatele) June 8, 2026
🗯️ La resposta del president del Reial Madrid genera polèmica a les xarxes:pic.twitter.com/dsFjGFmfbB
gazzetta.gr