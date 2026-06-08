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Το φοβερό τρολάρισμα του Φλορεντίνο Πέρεθ στον Ρικέλμε: «Καλός αντίπαλος; Δεν τον ξέρω καν!»

ΓΗΠΕΔΟ

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Το φοβερό τρολάρισμα του Φλορεντίνο Πέρεθ στον Ρικέλμε: «Καλός αντίπαλος; Δεν τον ξέρω καν!»

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ έσταξε... φαρμάκι για τον Ενρίκε Ρικέλμε, τον οποίο κέρδισε εύκολα στις εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης.

Πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης τουλάχιστον έως το 2030 θα είναι ο Φλορεντίνο Πέρεθ, αφού νίκησε με σχετική άνεση στις εκλογές της Κυριακής (7/6).

Ο 79χρονος έλαβε το 65% των συνολικών ψήφων, αφήνοντας με την όρεξη (και το 35%) τον αντίπαλό του, Ενρίκε Ρικέλμε, που είχε υποσχεθεί τον Έρλινγκ Χάαλαντ στους φίλους της «βασίλισσας».

Μάλιστα, ο Πέρεθ φρόντισε να ρίξει και το ανάλογο πικάρισμα στον Ρικέλμε, σε δηλώσεις που έκανε την εκπομπή «El Chiringuito». Όντας σε ανοικτή τηλεφωνική επικοινωνία με τον παρουσιαστή, εκείνος τον ρώτησε αν ο Ρικέλμε ήταν καλός αντίπαλος. Η απάντηση του Πέρεθ ήταν φαρμακερή, αφού είπε πως... δεν τον ξέρει καν!

gazzetta.gr

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