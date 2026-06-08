Παίρνουν σειρά οι μεταγραφές!

Έκλεισε θετικά το κεφάλαιο προπονητή στην Πάφο. Οι πληροφορίες περί συμφωνίας με τον Ρικάρντο Σα Πίντο επιβεβαιώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου με την ανακοίνωση για νέο, μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Πορτογάλο κόουτς.

Υπενθυμίζεται πως ο Σα Πίντο έκανε ντεμπούτο στις 3 Μαΐου και την ήττα από τον Απόλλωνα, τον οποίον κέρδισε στον τελικό οδηγώντας την Πάφο σε κατάκτηση του κυπέλλου κι ενώ προηγουμένως είχε ήδη σφραγίσει την έξοδο στην Ευρώπη, επιτεύγματα στα οποία αναφέρθηκε η ομάδα στην ανακοίνωσή της, σημειώνοντας επιπροσθέτως ότι «η αφοσίωση, ο επαγγελματισμός και το όραμά του ήταν καθοριστικά».

Πλέον, η Πάφος ανοίγει διάπλατα το κεφάλαιο των μεταγραφών. Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί αυτή του Κυριακίδη ο οποίος θα πλαισιώσει τον Γκόρτερ, ενώ για τρίτη επιλογή στα γκολπόστ έχει κυκλοφορήσει το όνομα του 23χρονου πορτιέρο της Ουντινέζε Ράζβαν Σάβα.

Προσθήκες θα γίνουν, σαφώς, σε όλες τις γραμμές, με στόχο αφενός να αντικατασταθούν όσοι αποχώρησαν και θα αποχωρήσουν προσεχώς και αφετέρου για να αποκτήσει η ομάδα περισσότερη ποιότητα και βάθος, προκειμένου να διεκδικήσει με αξιώσεις το πρωτάθλημα.

Θυμίζουμε πως έχουν ήδη αποτελέσει παρελθόν οι Μιχαήλ, Παπαδούδης, Πηλέας, Μίμοβιτς, Όντεφαλκ και Σίλβα.