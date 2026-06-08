Ντύνεται στα γαλαζοκίτρινα ο Καπίνο - Έμεινε η ανακοίνωση

Θέμα χρόνου είναι η ανακοίνωση της δεύτερης μεταγραφής από την ΑΕΛ, μετά τον Ταβάρες, καθώς η ομάδα της Λεμεσού έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Στέφανο Καπίνο.

Η συμφωνία με τον Ελλαδίτη τερματοφύλακα επιβεβαιώνεται και επισήμως, μετά από δηλώσεις του εκπρόσωπου Τύπου, Νικόλα Λεβέντη.

«Συμφωνήσαμε προφορικά με τον Καπίνο και τον περιμένουμε στην Κύπρο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις» ανάφερε μιλώντας στον ΣΠΟΡ FM.

0 32χρονος τα τελευταία δύο χρόνια αγωνιζόταν στο Βέλγιο και την Βίντερτουρ. Είχε παίξει επίσης σε Παναθηναϊκό, Μάιντς, Ολυμπιακός, Νότιγχαμ, Βέρντερ, Σαντχάουσεν, Αρμίνια, Μίεντζ και Παναιτωλικός.