Αν η σιγουριά του Μαρτίνς παρασύρει την ΑΕΛ...

Δεν εξελίχθηκε με τον καλύτερο τρόπο ο πρώτος αγώνας της ημιτελικής φάσης κόντρα στην Πάφο FC για την ΑΕΛ. Η ομάδα της Λεμεσού βρίσκεται πίσω στο σκορ με 1-2 και θα χρειαστεί υπέρβαση στη ρεβάνς για να καταφέρει να προκριθεί στον μεγάλο τελικό. Οι γαλαζοκίτρινοι δεν απέφυγαν τα εύκολα λάθη. Η κίνηση του Σινγκ εντός περιοχής έδωσε την ευκαιρία στους γαλάζιους να προηγηθούν νωρίς με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, ενώ στο δεύτερο γκολ η αμυντική συμπεριφορά δεν είναι η κατάλληλη.

Το ευτύχημα για την ΑΕΛ είναι σαφώς το ένα γκολ που πέτυχε το οποίο την διατηρεί στο… παιχνίδι, όμως χρειάζεται το μηδέν παθητικό για να ελπίζει. Κι αυτό είναι το δυσκολότερο σημείο. Οι γαλαζοκίτρινοι δεν έχουν κρατήσει το μηδέν με καμία ομάδα του πρώτου γκρουπ, ενώ σε όλες τις αναμετρήσεις του πρώτου και του δευτέρου γύρου στο πρωτάθλημα, η ΑΕΛ κέρδισε μια φορά τον ΑΠΟΕΛ και μια τον Άρη. Μόνο στο νοκ άουτ παιχνίδι κυπέλλου με τους πράσινους συμπολίτες κράτησε το μηδέν (1-0). Παράλληλα, το χθεσινό γκολ ήταν το πρώτο κόντρα στην Πάφο FC, αφού στο πρωτάθλημα, έχασε με το 0-1 (και στα δύο).

Ο Μαρτίνς εξέφρασε την σιγουριά πως η ομάδα του θα βρεθεί στον τελικό. Ο Πορτογάλος πιστεύει στην ανατροπή και αυτό καλείται να περάσει στην ομάδα του για να καταφέρει να πάει παρακάτω. Αναγνωρίζει κι ο ίδιος πως το έργο της ΑΕΛ δεν θα είναι εύκολο, ωστόσο με πυξίδα τις νίκες του κυπέλλου κόντρα σε Άρη και Ομόνοια, μπορεί να γίνει το… θαύμα.