Τα δεδομένα με Μαρτίνς και ανανέωση στην ΑΕΛ

Εξελίξεις προκύπτουν στην ΑΕΛ που αφορούν στον Ούγκο Μαρτίνς.

Η πρόθεση των γαλαζοκιτρίνων είναι να διατηρήσουν τον Πορτογάλο τεχνικό στην τεχνική ηγεσία και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται στο τέλος της τρέχουσας σεζόν, ωστόσο αν η ομάδα της Λεμεσού κατακτήσει το κύπελλο, τότε αυτό ανανεώνεται αυτόματα.

Στην ΑΕΛ όμως θέλουν να… προνοήσουν σε κάθε σενάριο. Έτσι άνοιξε δίαυλος επικοινωνίας με την πλευρά του Πορτογάλου, ώστε να πορευτούν μαζί και τη νέα περίοδο. «Σίγουρα υπάρχει πρόθεση παραμονής. Να μην ξεχνάμε ότι δαπανήθηκε και ένα ποσό για να έρθει», ήταν το σχόλιο του Λεβέντη στον ΣΠΟΡ FM 95.0.