Θέμα ημερών τα πρώτα φιρμάνια

Θέμα χρόνου είναι να αρχίσουν να βγαίνουν τα πρώτα φιρμάνια από την ΑΕΛ για τη στελέχωση του ρόστερ ενόψει της καινούργιας χρονιάς. Ενδεχομένως στις αρχές της νέας εβδομάδας να εκδοθούν οι... δεδομένες ανακοινώσεις που να αφορούν την ενίσχυση της ομάδας της Λεμεσού, αφού υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες είναι σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεων.

Μία από αυτές είναι ο Ζαΐρ Ταβάρες, ενώ σε καλό δρόμο είναι και το θέμα ένταξης του Γιώργου Παπαγεωργίου στο γαλαζοκίτρινο ρόστερ. Θυμίζουμε ότι για την ώρα, από τους γαλαζοκίτρινους υπήρξε ενημέρωση για την ανανέωση με τον προπονητή της ομάδας, Ούγκο Μάρτινς, το συμβόλαιο του οποίου έχει ισχύ μέχρι το τέλος της σεζόν, καθώς και για την αποχώρηση εννέα ποδοσφαιριστών.

Συγκεκριμένα, δεν θα φοράνε τη φανέλα της ΑΕΛ τη νέα χρονιά οι Ντούσαν Στεφάνοβιτς, Λούκα Μπογκτάν, Ανδρέας Φιλιώτης, Χριστόφορος Φραντζή, Εμμάνουελ Ιμανισίμγουε, Νεμάνια Γκλάβσιτς, Μπασέλ Ζράντι και Φερνάντο Φορεστιέρι, ενώ ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του Ζακάρια Σάβο, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στην Καραμπάχ.

