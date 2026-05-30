Αφήνουν το περιβραχιόνιο

Μετά τον Βασίλη Παπαφώτη, για τον οποίο έγινε γνωστό εδώ και εβδομάδες ότι βρίσκεται εκτός πλάνων στην ΑΕΛ ενόψει της νέας χρονιάς, το ίδιο συμβαίνει και με τον Ανδρέα Μακρή, παρά το γεγονός ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο και για τη νέα χρονιά.

Οι δυο ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είχαν και την ευθύνη να φοράνε το περιβραχιόνιο της ομάδας, όντας ανάμεσα στους αρχηγούς των γαλαζοκιτρίνων, θα ψάξουν για τον επόμενο ποδοσφαιρικό τους σταθμό.

Πάντως, για την ώρα δεν έχει εκδοθεί επίσημο φιρμάνι για το διαζύγιο με την ομάδα της Λεμεσού, κάτι που θεωρείται τυπικής διαδικασίας.

Τόσο ο Παπαφώτης, όσο και ο Μακρής ήταν από τους πιο παλιούς στο ρόστερ, με τον πρώτο να βρίσκεται στην ΑΕΛ από το καλοκαίρι του 2020 και τον δεύτερο να φοράει τα γαλαζοκίτρινα – στη δεύτερη θητεία του – από το καλοκαίρι του 2022.