Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

Στην κλήση της Νοτίου Αφρικής για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο περιλήφθηκε ο Ταπέλο Μασέκο.

Ο Νοτιοαφρικανός εξτρέμ, ο οποίος τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στην ΑΕΛ ως δανεικός από τη Μαμελόντι δίχως ακόμη να ανακοινωθεί το τέλος της συνεργασίας του με τους γαλαζοκίτρινους (οι οποίοι πιθανότατα επιχειρούν να τον κρατήσουν), θα συμμετάσχει με την εθνική του ομάδα στη μεγάλη διοργάνωση.

Σημειώνεται πως η Νότιος Αφρική συμμετέχει στον 1ο όμιλο του Μουντιάλ και θα αντιμετωπίσει κατά σειρά Μεξικό (11/6), Τσεχία (18/6) και Νότια Κορέα (25/6).