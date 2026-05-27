Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Στην κλήση της Νοτίου Αφρικής για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο περιλήφθηκε ο Ταπέλο Μασέκο.
Ο Νοτιοαφρικανός εξτρέμ, ο οποίος τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στην ΑΕΛ ως δανεικός από τη Μαμελόντι δίχως ακόμη να ανακοινωθεί το τέλος της συνεργασίας του με τους γαλαζοκίτρινους (οι οποίοι πιθανότατα επιχειρούν να τον κρατήσουν), θα συμμετάσχει με την εθνική του ομάδα στη μεγάλη διοργάνωση.
Σημειώνεται πως η Νότιος Αφρική συμμετέχει στον 1ο όμιλο του Μουντιάλ και θα αντιμετωπίσει κατά σειρά Μεξικό (11/6), Τσεχία (18/6) και Νότια Κορέα (25/6).
South Africa have named their squad for the 2026 World Cup. 🚨🇿🇦— Micky Jnr (@MickyJnr__) May 27, 2026
They’ve been drawn into a tricky Group A alongside Mexico, Czech Republic and South Korea.
𝐁𝐢𝐠 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐧𝐨𝐰: can this generation step up and finally break through the group stage barrier?… pic.twitter.com/DEqhBaj1qq