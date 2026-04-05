ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κάλεσμα της ΑΕΛ για μαζική παρουσία τη Μ.Τετάρτη – Ποιοι εξασφάλισαν δωρεάν εισιτήριο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σημαντική ενημέρωση από την ομάδα της Λεμεσού

Ανακοίνωσε εξέδωσε η διοίκηση της ΑΕΛ μέσω της οποίας κάνει κάλεσμα στον κόσμο να δώσει το παρών του στον πρώτο ημιτελικό με την Πάφο FC (08/04), ενώ ενημερώνει πως όσοι βρέθηκαν στο νικηφόρο παιχνίδι με την Ομόνοια Αρ. (04/04), θα εξασφαλίσουν δωρεάν εισιτήριο για τον επαναληπτικό ημιτελικό κυπέλλου με την Πάφος FC αλλά θα δικαιούνται δωρεάν είσοδο σε όλους τους εναπομείναντες αγώνες της β’ φάσης του πρωταθλήματος τόσο εντός όσο και εκτός έδρας.

Αναλυτικά: «Η Αθλητική Ένωση Λεμεσού ενημερώνει ότι οι φίλαθλοι της ομάδας οι οποίοι παρευρέθηκαν στον χθεσινό εκτός έδρας αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου στο Στάδιο “Αντώνης Παπαδόπουλος” θα εξασφαλίσουν δωρεάν εισιτήριο για τον επαναληπτικό ημιτελικό Κυπέλλου με την Πάφος FC, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 22/04/2026 στο Στάδιο “Στέλιος Κυριακίδης”.

Επιπρόσθετα, οι εν λόγω φίλαθλοι θα δικαιούνται δωρεάν είσοδο σε όλους τους εναπομείναντες αγώνες της Β’ Φάσης του Πρωταθλήματος τόσο εντός όσο και εκτός έδρας.

Η ΑΕΛ εκφράζει την ειλικρινή της εκτίμηση και τις θερμές της ευχαριστίες προς όλους τους φιλάθλους που στάθηκαν στο πλευρό της ομάδας, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αφοσίωση και την αγάπη τους.

Παράλληλα, οι ποδοσφαιριστές και η τεχνική ηγεσία της ΑΕΛ απευθύνουν θερμό κάλεσμα προς το φίλαθλο κοινό της ομάδας να δώσει βροντερό παρόν και να μετατρέψει το Στάδιο “Αλφαμέγα” σε μια καυτή έδρα, στον πρώτο ημιτελικό Κυπέλλου της ερχόμενης Τετάρτης. Με πάθος, φωνή και παλμό, όλοι μαζί να σπρώξουμε την ομάδα μας ώστε να θέσει τις βάσεις για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

ΟΛΟΙ ΓΗΠΕΔΟ!».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μπαρτσελόνα: Επέστρεψε στη Βαρκελώνη ο Ραφίνια, στόχος του το clasico

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα δεδομένα με τους τραυματίες στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανάρτηση επευφημίας του ΑΠΟΕΛ στον Πάμπλο Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Ψάχνεται» να πουλήσει τον Ουγκάρντε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Είδατε ότι τσακωθήκαμε, αλλά δεν είμαι τρελός να τον θέσω εκτός ομάδας»

EUROLEAGUE

|

Category image

Έκλεισαν ραντεβού στους τελικούς Sabbianco Aνόρθωση και Παρνασσός

Χαντμπολ

|

Category image

Η ΑΕΚ δεν λύγισε στο γήπεδο που πέρσι διαλύθηκε

Ελλάδα

|

Category image

Πλησιάζει στην Μπαρτσελόνα ο Μπαστόνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φ. Κωνσταντίνου: «Θα συμφωνήσω με τον κ. Πετεβίνο, αν και αργοπορημένος μερικά χρόνια»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι αριθμοί μιλούν, η εικόνα... τρομάζει!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ξέσπασε η σύζυγος του Λουτσέσκου κατά των Ρουμάνων δημοσιογράφων: «Κρυβόμασταν κάτω από τα καθίσματα»

Ελλάδα

|

Category image

Μικρή άνοδος Τσιτσιπά, μικρή πτώση για Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Δημητρίου: Τραυματισμοί, αλλαγές και στόχος η νίκη στο μεγάλο ντέρμπι με Ομόνοια

ΑΕΚ

|

Category image

Οι παίκτες της Παρτίζαν φόρεσαν μπλούζες για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χαμός στη Σεβίλλη: Υποδοχή με ύβρεις και απειλές από κουκουλοφόρους μετά την ήττα από την Οβιέδο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη