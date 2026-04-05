Κάλεσμα της ΑΕΛ για μαζική παρουσία τη Μ.Τετάρτη – Ποιοι εξασφάλισαν δωρεάν εισιτήριο

Ανακοίνωσε εξέδωσε η διοίκηση της ΑΕΛ μέσω της οποίας κάνει κάλεσμα στον κόσμο να δώσει το παρών του στον πρώτο ημιτελικό με την Πάφο FC (08/04), ενώ ενημερώνει πως όσοι βρέθηκαν στο νικηφόρο παιχνίδι με την Ομόνοια Αρ. (04/04), θα εξασφαλίσουν δωρεάν εισιτήριο για τον επαναληπτικό ημιτελικό κυπέλλου με την Πάφος FC αλλά θα δικαιούνται δωρεάν είσοδο σε όλους τους εναπομείναντες αγώνες της β’ φάσης του πρωταθλήματος τόσο εντός όσο και εκτός έδρας.

Αναλυτικά: «Η Αθλητική Ένωση Λεμεσού ενημερώνει ότι οι φίλαθλοι της ομάδας οι οποίοι παρευρέθηκαν στον χθεσινό εκτός έδρας αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου στο Στάδιο “Αντώνης Παπαδόπουλος” θα εξασφαλίσουν δωρεάν εισιτήριο για τον επαναληπτικό ημιτελικό Κυπέλλου με την Πάφος FC, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 22/04/2026 στο Στάδιο “Στέλιος Κυριακίδης”.

Επιπρόσθετα, οι εν λόγω φίλαθλοι θα δικαιούνται δωρεάν είσοδο σε όλους τους εναπομείναντες αγώνες της Β’ Φάσης του Πρωταθλήματος τόσο εντός όσο και εκτός έδρας.

Η ΑΕΛ εκφράζει την ειλικρινή της εκτίμηση και τις θερμές της ευχαριστίες προς όλους τους φιλάθλους που στάθηκαν στο πλευρό της ομάδας, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αφοσίωση και την αγάπη τους.

Παράλληλα, οι ποδοσφαιριστές και η τεχνική ηγεσία της ΑΕΛ απευθύνουν θερμό κάλεσμα προς το φίλαθλο κοινό της ομάδας να δώσει βροντερό παρόν και να μετατρέψει το Στάδιο “Αλφαμέγα” σε μια καυτή έδρα, στον πρώτο ημιτελικό Κυπέλλου της ερχόμενης Τετάρτης. Με πάθος, φωνή και παλμό, όλοι μαζί να σπρώξουμε την ομάδα μας ώστε να θέσει τις βάσεις για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

ΟΛΟΙ ΓΗΠΕΔΟ!».