Κέρδισε τον ΑΠΟΕΛ η ΑΕΛ!

Η ομάδα της Λεμεσού, παρά το γεγονός πως αγωνίστηκε με τρεις ξένους, είχε σταθερά το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης και με κορυφαίο τον Tyrn Flowers, που σημείωσε 33 πόντους, έφτασε στο θετικό αποτέλεσμα. Σημαντική ήταν και η συμβολή των Γεώργιου Αρμακόλα με 15 πόντους και Myles Tate με 14, ενώ για τον ΑΠΟΕΛ Perestroika ξεχώρισαν οι Kenneth Funderburk με 22 πόντους και Andrew Goudelock με 21.

Η ΑΕΛ μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και κατάφερε από τα πρώτα λεπτά να επιβάλει τον ρυθμό της, κλείνοντας την πρώτη περίοδο μπροστά με 23-18. Οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο και στη δεύτερη περίοδο, περιορίζοντας επιθετικά τον ΑΠΟΕΛ Perestroika και πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με προβάδισμα 37-30.

Στο τρίτο δεκάλεπτο η ομάδα της Λεμεσού ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοσή της, βρήκε λύσεις στην επίθεση και άνοιξε τη διαφορά, φτάνοντας στο 62-50 στο τέλος της περιόδου.

Ο ΑΠΟΕΛ Perestroika προσπάθησε να αντιδράσει στην τέταρτη περίοδο, όμως η ΑΕΛ είχε τις απαντήσεις, διαχειρίστηκε σωστά το υπέρ της σκορ και κράτησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος, φτάνοντας στη νίκη με 78-64.

Από πλευράς ΑΠΟΕΛ Perestroika, διψήφιο αριθμό πόντων είχε και ο Walter White με 10, ωστόσο δεν ήταν αρκετοί για να αλλάξουν την εικόνα του αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 23-18, 37-30, 62-50, 78-64.

TRIA EKA ΑΕΛ (Κάλια Παπαδοπούλου): Μάρκου 9 (3), Αρμακόλας 15 (5), Tate 14 (1), Flowers 33 (3), Taylor 2, Μονιάτης, Κωνσταντίνου, Faye 2, Γεωργίου 3, Watts.

ΑΠΟΕΛ Perestroika (Νικόλας Παπαδόπουλος): Goudelock 21 (3), Whyte 10 (1), Μύθιλλος 3 (1), Funderburk 22 (3), Μαντοβάνη, Χατζηκώστας, Κοιλαράς, Παπαμιχαήλ, Pointer 8 (1).