ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Υποχρεωμένη να επιστρέψει στις νίκες η ΑΕΚ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Υποχρεωμένη να επιστρέψει στις νίκες η ΑΕΚ

Αν θέλει να διεκδικήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα, υποχρεούται να κερδίσει

Η ΑΕΚ επιστρέφει στις εγχώριες υποχρεώσεις με ένα κρίσιμο ντέρμπι απέναντι στον ΑΠΟΕΛ (17:00). Μετά τον αποκλεισμό από το Conference League, η ομάδα της Λάρνακας καλείται να δείξει άμεσα αντίδραση.

Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: Η επιστροφή στις νίκες και διατήρηση ζωντανής της ελπίδας για τη μάχη του τίτλου. Ο Ροθάδα αναμένεται να προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές, τόσο σε πρόσωπα όσο και σε προσέγγιση, ώστε να φρεσκάρει την ομάδα ψυχολογικά και αγωνιστικά, ενώ δεν μπορεί να υπολογίζει στους Μιραμόν, Ναούμ, Σουάρεθ και Καμπρέρα που βγήκε ξανά νοκ άουτ το βράδυ της Πέμπτης.

Η ΑΕΚ θέλει να αποδείξει ότι αφήνει πίσω της την Ευρώπη και συνεχίζει θετικά στην Κύπρο, ενώ ο ΑΠΟΕΛ κρύβει κινδύνους αφού ψάχνει ακόμη ένα σημαντικό «διπλό» σε μια δύσκολη έδρα.

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Υποχρεωμένη να επιστρέψει στις νίκες η ΑΕΚ

Διαβαστε ακομη