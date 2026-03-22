Υποχρεωμένη να επιστρέψει στις νίκες η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ επιστρέφει στις εγχώριες υποχρεώσεις με ένα κρίσιμο ντέρμπι απέναντι στον ΑΠΟΕΛ (17:00). Μετά τον αποκλεισμό από το Conference League, η ομάδα της Λάρνακας καλείται να δείξει άμεσα αντίδραση.

Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: Η επιστροφή στις νίκες και διατήρηση ζωντανής της ελπίδας για τη μάχη του τίτλου. Ο Ροθάδα αναμένεται να προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές, τόσο σε πρόσωπα όσο και σε προσέγγιση, ώστε να φρεσκάρει την ομάδα ψυχολογικά και αγωνιστικά, ενώ δεν μπορεί να υπολογίζει στους Μιραμόν, Ναούμ, Σουάρεθ και Καμπρέρα που βγήκε ξανά νοκ άουτ το βράδυ της Πέμπτης.

Η ΑΕΚ θέλει να αποδείξει ότι αφήνει πίσω της την Ευρώπη και συνεχίζει θετικά στην Κύπρο, ενώ ο ΑΠΟΕΛ κρύβει κινδύνους αφού ψάχνει ακόμη ένα σημαντικό «διπλό» σε μια δύσκολη έδρα.