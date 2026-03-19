Καταχωρήθηκε νέα υπόθεση και εμπάργκο στον ΑΠΟΕΛ
Ο Μάρτιος είναι κρίσιμος μήνας για τις ομάδες
Ξύπνησε ξανά ο «εφιάλτης» του εμπάργκο στον ΑΠΟΕΛ.
Σύμφωνα με την αρμόδια ιστοσελίδα της FIFA, επιβλήθηκε εμπάργκο μεταγραφών στην ομάδα της πρωτεύουσας, μετά από υπόθεση που καταχωρήθηκε στις 12 Μαρτίου 2026.
Η εν λόγω εξέλιξη προκύπτει σε μια κρίσιμη περίοδο καθώς ο Μάρτιος είναι μήνας κριτηρίων. Αναμένεται πως η διοίκηση θα προχωρήσει στους σχετικούς διακανονισμούς ώστε να μην προκύψουν δυσάρεστες εκπλήξεις.