Καταχωρήθηκε νέα υπόθεση και εμπάργκο στον ΑΠΟΕΛ

Ξύπνησε ξανά ο «εφιάλτης» του εμπάργκο στον ΑΠΟΕΛ.

Σύμφωνα με την αρμόδια ιστοσελίδα της FIFA, επιβλήθηκε εμπάργκο μεταγραφών στην ομάδα της πρωτεύουσας, μετά από υπόθεση που καταχωρήθηκε στις 12 Μαρτίου 2026.

Η εν λόγω εξέλιξη προκύπτει σε μια κρίσιμη περίοδο καθώς ο Μάρτιος είναι μήνας κριτηρίων. Αναμένεται πως η διοίκηση θα προχωρήσει στους σχετικούς διακανονισμούς ώστε να μην προκύψουν δυσάρεστες εκπλήξεις.