Η κλήση της Εθνικής Ελπίδων για τους αγώνες με Ισπανία και Φινλανδία

Ο αγώνας με την Ισπανία θα διεξαχθεί στο ΑΕΚ Αρένα την Παρασκευή 27 Μαρτίου και ώρα 17:00 και θα ακολουθήσει ο εκτός έδρας αγώνας με τη Φινλανδία την Τρίτη 31 Μαρτίου.

Η Εθνική μας θα αρχίσει προετοιμασία ενόψει των δύσκολων υποχρεώσεων την ερχόμενη Δευτέρα 23 Μαρτίου με έξι νέα πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, στην κλήση του Ομοσπονδιακού μας προπονητή Κωνσταντίνου Μακρίδη συμπεριλήφθηκαν για πρώτη φορά οι Ιωαννίδης, Χριστοδούλου, Μιχάλας, Αβραμίδης, Ερωτοκρίτου και Πουρσαϊτίδης.

Αναλυτικά στην κλήση για τους αγώνες που ακολουθούν συμπεριλήφθηκαν οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

Γουότφορντ: Γκαμπριέλ Τζορτζ Ορτέλλι

Μπράϊτον: Χάρι Μιλλς

Λούτον: Ζαχαρίας Ιωαννίδης

Al Fayha: Στυλιανός Βρόντης

Σπόρτινγκ Λισσαβόνας: Αργύρης Χριστοδούλου

Ανόρθωση: Ευαγόρας Χαραλάμπους, Χαράλαμπος Μιχάλας

Απόλλων: Κωνσταντίνος Στυλιανού

Ακρίτας Χλώρακας: Νέαρχος Ζήνωνος, Ανδρέας Αθανασίου

ΑΠΟΕΛ: Κωνσταντίνος Γιαννακού, Κωνσταντίνος Πουρσαϊτίδης

Άρης: Μιχαήλ Θεοδοσίου

ΑΛΣ Ομόνοια 29Μ: Κωνσταντίνος Παττίχης

Δόξα Κατωκοπιάς: Χαράλαμπος Ερωτοκρίτου

Εθνικός Άχνας: Γεώργιος Νικόλας Αγγελόπουλος

ΕΝ Παραλιμνίου: Δημήτρης Σολωμού

Καρμιώτισσα Πολεμιδιών: Δημητριανός Τζουλίου

Νέα Σαλαμίνα: Γιώργος Βίκτωρος

Ομόνοια Λευκωσίας: Παντελής Μιχαήλ, Ανδρέας Χρίστου, Χρύσης Ευαγγέλου

ΠΑΕΕΚ: Κωνσταντίνος Βενιζέλου, Ιωάννης Αβραμίδης

Η πρώτη προπόνηση θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα στο Αθλητικό Κέντρο Ακαδημιών της ΑΕΚ Λάρνακας. Συγκέντρωση προπονητικής ομάδας 09:30, ποδοσφαιριστών 10:00 και προπόνηση 11:00 πμ.