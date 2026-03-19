ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στο Grand Slam της Γεωργίας θα αγωνιστεί ο Πέτρος Χριστοδουλίδης

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στο Grand Slam της Γεωργίας θα αγωνιστεί ο Πέτρος Χριστοδουλίδης

Θα λάβει μέρος στα -66kg του Grand Slam της Tιφλίδας

Με προορισμό τη Γεωργία και συγκεκριμένα την Τιφλίδα ταξίδεψε την Τέταρτη (18/3) ο Πέτρος Χριστοδουλίδης, όπου θα λάβει μέρος στα -66kg του Grand Slam της Tιφλίδας. Από κυπριακής πλευράς, στην ίδια διοργάνωση θα αγωνιστούν επίσης οι Κυπριανός Ανδρέου (-73 kg), Οδυσσέας Γιωργάκης (-81 kg), Γιώργος Μπαλαρτζισβίλι (-66kg), Άριστος Μιχαήλ (-100kg), Γιάννης Αντωνίου (+100kg) και Σοφία Ασβεστά (-52kg).

Το πολυαναμενόμενο Grand Slam της Τιφλίδας θα ξεκινήσει την Παρασκευή 20 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 22 Μαρτίου. Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν 406 τζουντόκα από 52 χώρες γεγονός που καθιστά την διοργάνωση ιδιαίτερα απαιτητική.

«Ο αγώνας είναι πολύ υψηλού επιπέδου και η συμμετοχή είναι μεγάλη. Στόχος μου είναι να αποδώσω το ίδιο καλά όπως και στον προηγούμενο αγώνα, αλλά και να πετύχω ένα ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα» ανάφερε ο Πέτρος Χριστοδουλίδης για τη συμμετοχή του στο Tbilisi Grand Slam.

O 21χρονος προέρχεται από έναν καταπληκτικό αγώνα στις αρχές του μήνα στο Grand Prix Upper της Αυστρίας, όπου πήρε την 7η θέση έπειτα από τρεις εντυπωσιακές νίκες, αποτελέσματα που τον ανέβασε για πρώτη φόρα στην καριέρα του στην 43η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Αμέσως μετά το Grand Prix Upper της Αυστρίας ο Πέτρος συμμετείχε στo Olympic training camp της Τσεχία για μια εβδομάδα. Πρόκειται για ένα αρκετά απαιτητικό προπονητικό καμπ το οποίο τον βοήθησε να εξελιχθεί περισσότερο. «Στο training camp όλα πήγαν πολύ καλά. Αγωνίστηκα και προπονήθηκα με αθλητές από όλο τον κόσμο και κάναμε πολύ καλή προπόνηση, κάτι που θα με βοηθήσει πολύ στην εξέλιξή μου» τόνισε ο 21χρονος τζουντόκα.

Την Παρασκευή, 20 Μαρτίου θα αγωνιστούν ο Πέτρος Χριστοδουλίδης (-66kg), o Γιώργος Μπαλαρτζισβίλι (-66kg) και η Σοφία Ασβεστά (-52kg). Το Σάββατο 21 Μαρτίου θα αγωνιστούν ο Κυπριανός Ανδρέου (-73 kg) και ο Οδυσσέας Γιωργάκης (-81 kg), ενώ την Κυριακή 22 Μάρτιου θα αγωνιστούν o Άριστος Μιχαήλ (-100kg) και o Γιάννης Αντωνίου (+100kg).

Αμέσως μετά το Tbilisi Grand Slam, ο Χριστοδουλίδης θα παραμείνει στη Γεωργία ακολουθώντας πρόγραμμα προετοιμασίας, έως τους Πανευρωπαϊκούς αγώνες, που θα διεξαχθούν στις 16 Απριλίου.

Τις προσπάθειες του Πέτρου Χριστοδουλίδη στηρίζουν η Allwyn Κύπρου, η Χαραλαμπίδης/Κρίστης, τα προγράμματα αθλητικών υποτροφιών #TowardsLA του Παύλου Κοντίδη και Olympic Scholarships for Athletes L.A. 2028 της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, ενώ έχει την αμέριστη συμπαράσταση του ΚΟΑ, της ΚΟΕ και της Ομοσπονδίας Τζούντο.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Νέο αίμα και επένδυση για τη συνέχεια, στην κλήση της Εθνικής από τον Μάντζιο

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Δεν άφησαν ούτε για… δείγμα οι Ομονοιάτες

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τρία τα «όχι» για Νατέλ από την ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Η κλήση της Εθνικής Ελπίδων για τους αγώνες με Ισπανία και Φινλανδία

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Συλλυπητήρια ΕΑΚ για Κώστα Αραβή

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Στο Grand Slam της Γεωργίας θα αγωνιστεί ο Πέτρος Χριστοδουλίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Παγκόσμια Κλειστού: Χάλκινο ο Ιωάννου, τρεις τελικούς ο Τράικοβιτς

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Κινείται νομικά κατά Ουάρντα η ΑΕΛ

Ελλάδα

|

Category image

Δεν έχει τέλος η ατυχία στην Ρεάλ - ανατροπή σκηνικού με Κουρτουά εκτός με Ατλέτικο και... βλέπουμε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παρουσία ΚΟΑ στην Ημερίδα «Αθλητισμός σήμερα-Προβλήματα και Προκλήσεις»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις για ΑΕΚ Λάρνακας, ΑΕΚ Αθηνών & ΠΑΟ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Περιμένει Γιάκουμακη, αλλά χωρίς ρίσκο ενόψει Βόλου

Ελλάδα

|

Category image

Φορτούνης: Μετρά αντίστροφα για Ολυμπιακό

Ελλάδα

|

Category image

Πήρε τους 45 από τους 48 διαθέσιμους!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τα δεδομένα με τους δύο αμφίβολους στην Ομόνοια - Kρίσιμο διάστημα για Φαμπιάνο και Μαγιαμπέλα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη