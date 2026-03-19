Στο Grand Slam της Γεωργίας θα αγωνιστεί ο Πέτρος Χριστοδουλίδης

Με προορισμό τη Γεωργία και συγκεκριμένα την Τιφλίδα ταξίδεψε την Τέταρτη (18/3) ο Πέτρος Χριστοδουλίδης, όπου θα λάβει μέρος στα -66kg του Grand Slam της Tιφλίδας. Από κυπριακής πλευράς, στην ίδια διοργάνωση θα αγωνιστούν επίσης οι Κυπριανός Ανδρέου (-73 kg), Οδυσσέας Γιωργάκης (-81 kg), Γιώργος Μπαλαρτζισβίλι (-66kg), Άριστος Μιχαήλ (-100kg), Γιάννης Αντωνίου (+100kg) και Σοφία Ασβεστά (-52kg).

Το πολυαναμενόμενο Grand Slam της Τιφλίδας θα ξεκινήσει την Παρασκευή 20 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 22 Μαρτίου. Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν 406 τζουντόκα από 52 χώρες γεγονός που καθιστά την διοργάνωση ιδιαίτερα απαιτητική.

«Ο αγώνας είναι πολύ υψηλού επιπέδου και η συμμετοχή είναι μεγάλη. Στόχος μου είναι να αποδώσω το ίδιο καλά όπως και στον προηγούμενο αγώνα, αλλά και να πετύχω ένα ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα» ανάφερε ο Πέτρος Χριστοδουλίδης για τη συμμετοχή του στο Tbilisi Grand Slam.

O 21χρονος προέρχεται από έναν καταπληκτικό αγώνα στις αρχές του μήνα στο Grand Prix Upper της Αυστρίας, όπου πήρε την 7η θέση έπειτα από τρεις εντυπωσιακές νίκες, αποτελέσματα που τον ανέβασε για πρώτη φόρα στην καριέρα του στην 43η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Αμέσως μετά το Grand Prix Upper της Αυστρίας ο Πέτρος συμμετείχε στo Olympic training camp της Τσεχία για μια εβδομάδα. Πρόκειται για ένα αρκετά απαιτητικό προπονητικό καμπ το οποίο τον βοήθησε να εξελιχθεί περισσότερο. «Στο training camp όλα πήγαν πολύ καλά. Αγωνίστηκα και προπονήθηκα με αθλητές από όλο τον κόσμο και κάναμε πολύ καλή προπόνηση, κάτι που θα με βοηθήσει πολύ στην εξέλιξή μου» τόνισε ο 21χρονος τζουντόκα.

Την Παρασκευή, 20 Μαρτίου θα αγωνιστούν ο Πέτρος Χριστοδουλίδης (-66kg), o Γιώργος Μπαλαρτζισβίλι (-66kg) και η Σοφία Ασβεστά (-52kg). Το Σάββατο 21 Μαρτίου θα αγωνιστούν ο Κυπριανός Ανδρέου (-73 kg) και ο Οδυσσέας Γιωργάκης (-81 kg), ενώ την Κυριακή 22 Μάρτιου θα αγωνιστούν o Άριστος Μιχαήλ (-100kg) και o Γιάννης Αντωνίου (+100kg).

Αμέσως μετά το Tbilisi Grand Slam, ο Χριστοδουλίδης θα παραμείνει στη Γεωργία ακολουθώντας πρόγραμμα προετοιμασίας, έως τους Πανευρωπαϊκούς αγώνες, που θα διεξαχθούν στις 16 Απριλίου.

Τις προσπάθειες του Πέτρου Χριστοδουλίδη στηρίζουν η Allwyn Κύπρου, η Χαραλαμπίδης/Κρίστης, τα προγράμματα αθλητικών υποτροφιών #TowardsLA του Παύλου Κοντίδη και Olympic Scholarships for Athletes L.A. 2028 της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, ενώ έχει την αμέριστη συμπαράσταση του ΚΟΑ, της ΚΟΕ και της Ομοσπονδίας Τζούντο.