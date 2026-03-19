Νέο αίμα και επένδυση για τη συνέχεια, στην κλήση της Εθνικής από τον Μάντζιο

Η κλήση του προπονητή της Εθνικής Ανδρών, Απόστολου Μάντζιου, περιλαμβάνει 26 ποδοσφαιριστές για τους δύο φιλικούς αγώνες με Λευκορωσία και Μολδαβία.

Το πρώτο τους «προσκλητήριο» στην Εθνική Ανδρών πήραν τρεις ποδοσφαιριστές. Πρόκειται για τους Παναγιώτη Ανδρέου και Άγγελο Νεοφύτου της Ομόνοιας και τον Σταύρο Γεωργίου της Ομόνοιας Αραδίππου.

Ο Άκης Μάντζιος δείχνει ξεκάθαρα τη φιλοσοφία του για την Εθνική Κύπρου μέσα από τις τελευταίες του επιλογές. Ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός δεν περιορίζεται μόνο στο άμεσο αποτέλεσμα, αλλά επενδύει συνειδητά και στο μέλλον της ομάδας, δίνοντας ευκαιρίες σε νεαρούς και ταλαντούχους ποδοσφαιριστές.

Η πρόσφατη κλήση παικτών, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ποδοσφαιριστές όπως οι τους δύο προαναφερθέντες της Ομόνοιας, τον Κούτσακο του ΑΠΟΕΛ, τον Σιήκκης από τον Απόλλων, τον Κυριάκου από την ΑΕΛ, όπως και τους Κακουλής και Χαραλάμπους από τον Άρη, αποτελεί ξεκάθαρη ένδειξη ότι ο Μάντζιος θέλει να «χτίσει» μια ομάδα με διάρκεια. Πρόκειται για ποδοσφαιριστές που συνδυάζουν ενέργεια, φιλοδοξία και προοπτική εξέλιξης, στοιχεία απαραίτητα για μια εθνική ομάδα που επιδιώκει να κάνει το επόμενο βήμα.

Με αυτή την προσέγγιση, ο Μάντζιος επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στο παρόν και το μέλλον. Από τη μία, διατηρεί έναν βασικό κορμό εμπειρίας για να παραμένει ανταγωνιστική η ομάδα, καθώς στην κλήση υπάρχουν ονόματα όπως αυτό του Κάστανου και του Κούσουλου, και από την άλλη ενσωματώνει νέα πρόσωπα που μπορούν να αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά της Εθνικής τα επόμενα χρόνια.

Με το ταλέντο που φαίνεται να αναδεικνύεται, υπάρχουν λόγοι αισιοδοξίας ότι το κυπριακό ποδόσφαιρο μπορεί να στηριχθεί σε μια νέα γενιά παικτών με δυνατότητες και φιλοδοξίες.

Α. Π.