ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Συλλυπητήρια ΕΑΚ για Κώστα Αραβή

Ήταν εκ των πρωτοπόρων στην ανάπτυξη της αθλητικής δημοσιογραφίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου (ΕΑΚ) και όλη η οικογένεια των δημοσιογράφων του αθλητικού ρεπορτάζ, εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για τον θάνατο του Κώστα Αραβή.

Ο Κώστας Αραβής ήταν εκ των πρωτοπόρων στην ανάπτυξη της αθλητικής δημοσιογραφίας στην Κύπρο, όντας ανάμεσα στα ιδρυτικά μέλη της Οργάνωσης μας, το 1973.

Μάλιστα, υπηρέτησε την ΕΑΚ ως μέλος διάφορων διοικητικών συμβουλίων. Διετέλεσε ταμίας της ΕΑΚ την διετία 1977-79, ενώ σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους (1985-87, 1989-91, 2001-03) ήταν ένας εκ των Συμβούλων στο συμβούλιο της Οργάνωσης μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια, τα παιδιά του Μαρία και Αλέξη και τους οικείους του εκλιπόντος.

Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο 21 Μαρτίου στη 13:00 στον Ιερό Ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας Παλλουριώτισσας. Στην κηδεία θα εκπροσωπηθεί το Δ.Σ. της ΕΑΚ.

Αιωνία του η μνήμη.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Νέο αίμα και επένδυση για τη συνέχεια, στην κλήση της Εθνικής από τον Μάντζιο

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Δεν άφησαν ούτε για… δείγμα οι Ομονοιάτες

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τρία τα «όχι» για Νατέλ από την ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Η κλήση της Εθνικής Ελπίδων για τους αγώνες με Ισπανία και Φινλανδία

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Συλλυπητήρια ΕΑΚ για Κώστα Αραβή

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Στο Grand Slam της Γεωργίας θα αγωνιστεί ο Πέτρος Χριστοδουλίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Παγκόσμια Κλειστού: Χάλκινο ο Ιωάννου, τρεις τελικούς ο Τράικοβιτς

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Κινείται νομικά κατά Ουάρντα η ΑΕΛ

Ελλάδα

|

Category image

Δεν έχει τέλος η ατυχία στην Ρεάλ - ανατροπή σκηνικού με Κουρτουά εκτός με Ατλέτικο και... βλέπουμε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παρουσία ΚΟΑ στην Ημερίδα «Αθλητισμός σήμερα-Προβλήματα και Προκλήσεις»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις για ΑΕΚ Λάρνακας, ΑΕΚ Αθηνών & ΠΑΟ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Περιμένει Γιάκουμακη, αλλά χωρίς ρίσκο ενόψει Βόλου

Ελλάδα

|

Category image

Φορτούνης: Μετρά αντίστροφα για Ολυμπιακό

Ελλάδα

|

Category image

Πήρε τους 45 από τους 48 διαθέσιμους!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τα δεδομένα με τους δύο αμφίβολους στην Ομόνοια - Kρίσιμο διάστημα για Φαμπιάνο και Μαγιαμπέλα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη