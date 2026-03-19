Συλλυπητήρια ΕΑΚ για Κώστα Αραβή

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου (ΕΑΚ) και όλη η οικογένεια των δημοσιογράφων του αθλητικού ρεπορτάζ, εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για τον θάνατο του Κώστα Αραβή.

Ο Κώστας Αραβής ήταν εκ των πρωτοπόρων στην ανάπτυξη της αθλητικής δημοσιογραφίας στην Κύπρο, όντας ανάμεσα στα ιδρυτικά μέλη της Οργάνωσης μας, το 1973.

Μάλιστα, υπηρέτησε την ΕΑΚ ως μέλος διάφορων διοικητικών συμβουλίων. Διετέλεσε ταμίας της ΕΑΚ την διετία 1977-79, ενώ σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους (1985-87, 1989-91, 2001-03) ήταν ένας εκ των Συμβούλων στο συμβούλιο της Οργάνωσης μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια, τα παιδιά του Μαρία και Αλέξη και τους οικείους του εκλιπόντος.

Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο 21 Μαρτίου στη 13:00 στον Ιερό Ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας Παλλουριώτισσας. Στην κηδεία θα εκπροσωπηθεί το Δ.Σ. της ΕΑΚ.

Αιωνία του η μνήμη.