Η ΑΕΛ ενώνει τη φωνή της με το Ζ’ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού για την Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας

Η ΑΕΛ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας, είχε τη χαρά να φιλοξενήσει το Σάββατο (14/03) το Ζ’ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού, στέλνοντας ένα σημαντικό μήνυμα ενημέρωσης και πρόληψης για τη σημασία της στοματικής υγείας.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες κρατούσαν το ειδικά διαμορφωμένο πανό της Παγκόσμιας Ημέρας Στοματικής Υγείας με το σύνθημα:

«Ένα χαρούμενο στόμα… είναι μια χαρούμενη ζωή»,

αναδεικνύοντας τη σημασία της σωστής φροντίδας της στοματικής υγείας και της πρόληψης από μικρή ηλικία.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, εκπρόσωποι του Οδοντιατρικού Συλλόγου μίλησαν στα παιδιά για τη σημασία της καθημερινής φροντίδας των δοντιών, της σωστής υγιεινής και των καλών συνηθειών που συμβάλλουν στη διατήρηση ενός υγιούς χαμόγελου. Παράλληλα, ο Σύλλογος προσέφερε συμβολικά δώρα σε όλους τους μαθητές καθώς και στους ποδοσφαιριστές των ομάδων, ενισχύοντας το μήνυμα της πρόληψης και της υγείας.

Οι μαθητές είχαν επίσης την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους χώρους του Σταδίου ΑΛΦΑΜΕΓΑ, γνωρίζοντας από κοντά τις σύγχρονες εγκαταστάσεις και τον τρόπο λειτουργίας ενός σύγχρονου αθλητικού χώρου.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της διαχρονικής προσπάθειας της ΑΕΛ να αξιοποιεί τη δύναμη του αθλητισμού ως μέσο μετάδοσης σημαντικών κοινωνικών μηνυμάτων, προάγοντας την υγεία, την ενημέρωση και την εκπαίδευση των παιδιών.

Η ΑΕΛ στέκεται διαχρονικά δίπλα στην κοινωνία και ιδιαίτερα δίπλα στα παιδιά, δίνοντάς τους την ευκαιρία να συμμετέχουν σε δράσεις που προάγουν αξίες όπως η υγεία, η πρόληψη και η υπευθυνότητα.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνουμε στον Οδοντιατρικό Σύλλογο για τη συνεργασία και τη συμβολή του στη δράση, καθώς και στους μαθητές, τις μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς του Ζ’ Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού για τη συμμετοχή τους, όπως επίσης και στους υπευθύνους του Σταδίου ΑΛΦΑΜΕΓΑ.

Μαζί, προωθούμε τη σημασία της πρόληψης και ένα υγιές χαμόγελο για όλους.

