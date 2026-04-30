Καλή ευκαιρία για αξιολόγηση

Άλλες τρεις υποχρεώσεις απομένουν στην ΑΕΛ για να κλείσει τη σεζόν και, παρά την... αδιαφορία της, θέλει να το κάνει με αξιοπρέπεια. Είναι και μία καλή ευκαιρία για το τεχνικό επιτελείο να δει κάποιους νεαρούς ώστε να «εμβολιάσουν» την ομάδα στη νέα περίοδο και να αποτελέσουν μέλη του ρόστερ.

Με ή χωρίς Ούγκο Μαρτίνς αφού δεν είναι ξεκάθαρο το τοπίο για την τεχνική ηγεσία, αν και επιθυμία της διοίκησης είναι η παραμονή του Πορτογάλου τεχνικού, είναι σημαντικό να πάρουν λεπτά στα πόδια τους και να «συστηθούν». Δεν υπάρχει δηλαδή καμία σημασία να παίξουν παίκτες που είναι παγκίτες και σε λίγες μέρες θα πουν αντίο από το ρόστερ.

Κίνητρο για τους υπόλοιπους παίκτες αποτελεί και η πρωτιά στον β΄ όμιλο, με την ΑΕΛ να είναι στο +1 από την Ανόρθωση. Ένας στόχος που αφορά μονάχα το πρεστίζ αφού δεν προσφέρει κάτι άλλο. Η ΑΕΛ θα παίξει την Κυριακή με την Ε.Ν. Ύψωνα στο «Αμμόχωστος», στη συνέχεια θα παίξει εντός με τον Ολυμπιακό και θα κλείσει με τον Ακρίτα στην Πάφο.