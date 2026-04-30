«Ο Οτσόα αποχωρεί από την ενεργό δράση μετά το Μουντιάλ»
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Σύμφωνα με δημοσίευμα στο Χ «ο Γκιγιέρμο Οτσόα επιβεβαίωσε ότι αποχωρεί από την ενεργό δράση»
O Μεξικανός τερματοφύλακας της ΑΕΛ βρίσκεται στην ηλικία των 40 και φαίνεται να αποφασίσε να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο το ερχόμενο καλοκαίρι, μετά φυσικά συμμετοχή του για έκτη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο, που θα διεξαχθεί σε Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά.
Αν επιβεβαιωθούν οι φήμες που τον θέλουν να κρεμάει τα γάντια του, θα έχει αφήσει πίσω του μία τεράστια κάριέρα με τις πιο κάτω κατακτήσεις:
Έξι κατακτήσεις Gold Cup με την εθνική ομάδα του Μεξικού (2009, 2011, 2015, 2019, 2023, 2025)
Κατάκτηση του CONCACAF Nations League τη σεζόν 2024/25
Διακρίσεις ως κορυφαίος τερματοφύλακας σε διαφορετικές περιόδους της καριέρας του
Κατάκτηση του CONCACAF Champions Cup (2005/06)
Εγχώριοι τίτλοι στο Μεξικό, συμπεριλαμβανομένου πρωταθλήματος Clausura και του Campeón de Campeones
Κυπελλούχος Βελγίου με τη Σταντάρ Λιέγης το 2018
🚨🤯 BREAKING NEWS: Guillermo Ochoa has confirmed his RETIREMENT from the Mexican National Team after the 2026 FIFA World Cup.— All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) April 29, 2026
The 40-year-old legendary goalkeeper is also considering RETIRING FROM FOOTBALL. 🧤
Via @MauricioYmay - @TUDNMEX pic.twitter.com/dWVmFlo25b