«Ο Οτσόα αποχωρεί από την ενεργό δράση μετά το Μουντιάλ»

O Μεξικανός τερματοφύλακας της ΑΕΛ βρίσκεται στην ηλικία των 40 και φαίνεται να αποφασίσε να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο το ερχόμενο καλοκαίρι, μετά φυσικά συμμετοχή του για έκτη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο, που θα διεξαχθεί σε Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά.

Αν επιβεβαιωθούν οι φήμες που τον θέλουν να κρεμάει τα γάντια του, θα έχει αφήσει πίσω του μία τεράστια κάριέρα με τις πιο κάτω κατακτήσεις:

Έξι κατακτήσεις Gold Cup με την εθνική ομάδα του Μεξικού (2009, 2011, 2015, 2019, 2023, 2025)

Κατάκτηση του CONCACAF Nations League τη σεζόν 2024/25

Διακρίσεις ως κορυφαίος τερματοφύλακας σε διαφορετικές περιόδους της καριέρας του

Κατάκτηση του CONCACAF Champions Cup (2005/06)

Εγχώριοι τίτλοι στο Μεξικό, συμπεριλαμβανομένου πρωταθλήματος Clausura και του Campeón de Campeones

Κυπελλούχος Βελγίου με τη Σταντάρ Λιέγης το 2018