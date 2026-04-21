Επιβλήθηκε ποινή επτά αγωνιστικών στον Κέρκεζ

Η πλευρά του Ατρόμητου θεωρεί ότι εξαντλήθηκε η αυστηρότητα

Βαριά ήταν η καμπάνα για τον Ντούσαν Κέρκεζ, με τον προπονητή του Ατρόμητου να τιμωρείται με αποκλεισμό για τις επόμενες επτά αγωνιστικές.

Στην αναμέτρηση με την AEL Novibet για την 3η αγωνιστική των playouts της Stoiximan Super League με τους Περιστεριώτες να επικρατούν 3-2.

Στο 81ο λεπτό ο πρώην τεχνικός της ΑΕΛ Λεμεσού, αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή Κατοίκο για την συμπεριφορά τους προς τη διαιτητική ομάδα.

Η αθλητική δικαστής της Super League αποφάσισε να τιμωρήσει με συσωρευτική ποινή τον Κέρκεζ για απώθηση και εξύβριση.

Η πλευρά του Ατρόμητου ωστόσο θεωρεί ότι εξαντλήθηκε η αυστηρότητα της ποινής και αναμένεται να προχωρήσει άμεσα σε άσκηση έφεσης.

Εάν εν τέλει η ποινή αυτή παραμείνει, τότε ο Ντούσαν Κέρκεζ θα χάσει όλα τα παιχνίδια που απομένουν μέχρι το φινάλε της σεζόν.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

