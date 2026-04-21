Επιβλήθηκε ποινή επτά αγωνιστικών στον Κέρκεζ

Βαριά ήταν η καμπάνα για τον Ντούσαν Κέρκεζ, με τον προπονητή του Ατρόμητου να τιμωρείται με αποκλεισμό για τις επόμενες επτά αγωνιστικές.

Στην αναμέτρηση με την AEL Novibet για την 3η αγωνιστική των playouts της Stoiximan Super League με τους Περιστεριώτες να επικρατούν 3-2.

Στο 81ο λεπτό ο πρώην τεχνικός της ΑΕΛ Λεμεσού, αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή Κατοίκο για την συμπεριφορά τους προς τη διαιτητική ομάδα.

Η αθλητική δικαστής της Super League αποφάσισε να τιμωρήσει με συσωρευτική ποινή τον Κέρκεζ για απώθηση και εξύβριση.

Η πλευρά του Ατρόμητου ωστόσο θεωρεί ότι εξαντλήθηκε η αυστηρότητα της ποινής και αναμένεται να προχωρήσει άμεσα σε άσκηση έφεσης.

Εάν εν τέλει η ποινή αυτή παραμείνει, τότε ο Ντούσαν Κέρκεζ θα χάσει όλα τα παιχνίδια που απομένουν μέχρι το φινάλε της σεζόν.