Μαρτίνς: «Έγινε ό,τι και με τον ΑΠΟΕΛ»

Δυσαρεστημένος από το αποτέλεσμα στο λεμεσιανό ντέρμπι μεταξύ του Απόλλωνα και της ΑΕΛ εμφανίστηκε ο προπονητής των γαλαζοκιτρίνων Ούγκο Μαρτίνς στη συνέντευξη Τύπου, αναφέροντας, μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

«Πιστεύω ότι δεν είναι δίκαιο το αποτέλεσμα. Είχαμε το πλάνο μας και σε μεγάλο βαθμό το πετύχαμε. Είναι δύσκολο ν’ αγωνίζεσαι απέναντι σε μια ομάδα που έχει ένα μεγάλο σερί νικών. Η στρατηγική μας ήταν να εκμεταλλευτούμε τον χώρο και το ελέγχαμε κυρίως όταν ο αντίπαλος άλλαζε το παιχνίδι από τη μια πλευρά στην άλλη.

Δυστυχώς σε ένα λεπτό δεχθήκαμε δύο γκολ, χάσαμε τη συγκέντρωση μας. Έγινε ό,τι και με τον ΑΠΟΕΛ. Η ισοπαλία θα ήταν πιο δίκαιο αποτέλεσμα, όπως, και με το ΑΠΟΕΛ. Παλέψαμε και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε με πάθος στους επόμενους αγώνες».