LIVE: Απόλλων - ΑΕΛ 0-1

Με ντέρμπι της Λεμεσού αρχίζει η δράση της ημέρας, καθώς Απόλλων και ΑΕΛ κοντράρονται στις 16:00 για την 25η αγωνιστική.

Αμφότερες θα ψάξουν τη νίκη για το γόητρο και όχι μόνο. Οι κυανόλευκοι θέλουν να παραμείνουν στο κόλπο του τίτλου και να διατηρήσουν την ευρωπαϊκή τους θέση, ενώ σημαντικό για ψυχολογικούς λόγους είναι για τους γαλαζοκίτρινους.

Η εξέλιξη του αγώνα

-Προσπαθεί να πιέσει ο Απόλλωνας για την ισοφάριση, χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.

56' Αντεπίθεση από την ΑΕΛ, με τον Παρούτη να πλασάρει από κοντά, αλλά το σουτ να φεύγει άουτ.

Άρχισε το δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο.

Τέλος πρώτου ημιχρόνου.

44΄ Μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα με τον Ζμέρχαλ να κάνει το σουτ μέσα από την περιοχή, την μπάλα να κοντράρει και να πηγαίνει σε κόρνερ.

-Τραυματίστηκε ο Βούρος και δεν μπορεί να συνεχίσει. Στη θέση του ο Λαμ.

33' Νέο άστοχο σουτ, αυτή τη φορά από τον Μπράουν.

31' Σουτ από τον Μάρκες, η μπάλα έξω.

23' Μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα με τον Μάρκες να πιάνει το σουτ μέσα από την περιοχή και την μπάλα να φεύγει ψηλά άουτ.

15' ΓΚΟΛ, 0-1! Μόνος από δεξιά ο Κονσεϊσάο, δίνει ωραία πάσα στον Σινγκ, ο οποίος με ιδανικό πλασέ δίνει το προβάδισμα στους γαλαζοκίτρινους.

8' «Απάντησε» ο Απόλλωνα με το καλό σουτ του Λιούμπιτς, με την μπάλα να κοντράρει και να φεύγει σε κόρνερ.

6' Δυνατό σουτ από πλεονεκτική θέση του Νατέλ, η μπάλα έξω. Η καλύτερη ευκαιρία στο παιχνίδι.

4' Δυνατή σέντρα του Κονσεϊσάο, αποκρούει ο Κουν.

3' Σουτ από τον Ροντρίγκεζ, άστοχο.

-Ξεκινησε το παιχνίδι.

ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Βούρος (44' Λαμ), Κβίντα, Ζμέρχαλ, Γκασπάρ, Βάισμπεκ, Λιούμπιτς, Μπράουν (46' Σπόλιαριτς), Ροντρίγκες, Τόμας, Μάρκες.

ΑΕΛ: Οτσόα, Κονσεϊσάο, Στεφάνοβιτς, Μπόγκνταν, Ιμανισίμγουε, Μιλοσάβλεβιτς, Ζόκε (28' Ζντραβκόφσκι) , Γκλάβσιτς, Σινγκ, Παρούτης, Νατέλ.

ΣΚΟΡΕΡ: 15' Σινγκ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μπράουν/Νατέλ, Σινγκ

Διαιτητής: Jacob Karlsen

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

VAR: Mikkel Redder

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης