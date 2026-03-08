ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: Απόλλων - ΑΕΛ 0-1

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

LIVE: Απόλλων - ΑΕΛ 0-1

Τα φώτα στο «Άλφαμεγα Stadium»

Με ντέρμπι της Λεμεσού αρχίζει η δράση της ημέρας, καθώς Απόλλων και ΑΕΛ κοντράρονται στις 16:00 για την 25η αγωνιστική.

Αμφότερες θα ψάξουν τη νίκη για το γόητρο και όχι μόνο. Οι κυανόλευκοι θέλουν να παραμείνουν στο κόλπο του τίτλου και να διατηρήσουν την ευρωπαϊκή τους θέση, ενώ σημαντικό για ψυχολογικούς λόγους είναι για τους γαλαζοκίτρινους.

Η εξέλιξη του αγώνα

-Προσπαθεί να πιέσει ο Απόλλωνας για την ισοφάριση, χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.

56' Αντεπίθεση από την ΑΕΛ, με τον Παρούτη να πλασάρει από κοντά, αλλά το σουτ να φεύγει άουτ.

Άρχισε το δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο.

Τέλος πρώτου ημιχρόνου.

44΄ Μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα με τον Ζμέρχαλ να κάνει το σουτ μέσα από την περιοχή, την μπάλα να κοντράρει και να πηγαίνει σε κόρνερ.

-Τραυματίστηκε ο Βούρος και δεν μπορεί να συνεχίσει. Στη θέση του ο Λαμ.

33' Νέο άστοχο σουτ, αυτή τη φορά από τον Μπράουν.

31' Σουτ από τον Μάρκες, η μπάλα έξω.

23' Μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα με τον Μάρκες να πιάνει το σουτ μέσα από την περιοχή και την μπάλα να φεύγει ψηλά άουτ.

15' ΓΚΟΛ, 0-1!  Μόνος από δεξιά ο Κονσεϊσάο, δίνει ωραία πάσα στον Σινγκ, ο οποίος με ιδανικό πλασέ δίνει το προβάδισμα στους γαλαζοκίτρινους.

8' «Απάντησε» ο Απόλλωνα με το καλό σουτ του Λιούμπιτς, με την μπάλα να κοντράρει και να φεύγει σε κόρνερ.

6' Δυνατό σουτ από πλεονεκτική θέση του Νατέλ, η μπάλα έξω. Η καλύτερη ευκαιρία στο παιχνίδι.

4' Δυνατή σέντρα του Κονσεϊσάο, αποκρούει ο Κουν.

3' Σουτ από τον Ροντρίγκεζ, άστοχο.

-Ξεκινησε το παιχνίδι.

ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Βούρος (44' Λαμ), Κβίντα, Ζμέρχαλ, Γκασπάρ, Βάισμπεκ, Λιούμπιτς, Μπράουν (46' Σπόλιαριτς), Ροντρίγκες, Τόμας, Μάρκες.

ΑΕΛ: Οτσόα, Κονσεϊσάο, Στεφάνοβιτς, Μπόγκνταν, Ιμανισίμγουε, Μιλοσάβλεβιτς, Ζόκε (28' Ζντραβκόφσκι) , Γκλάβσιτς, Σινγκ, Παρούτης, Νατέλ.

ΣΚΟΡΕΡ: 15' Σινγκ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μπράουν/Νατέλ, Σινγκ

Διαιτητής: Jacob Karlsen

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

VAR: Mikkel Redder

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΛΛΩΝΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το πρώτο τέρμα του Γρηγόρη Κάστανου στα κυπριακά γήπεδα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η Σαουθάμπτον πέταξε εκτός Κυπέλλου τη Φούλαμ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

LIVE: ΑΠΟΕΛ - Ανόρθωση 0-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ευρηματικό κορεό από τους Απολλωνίστες!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οι επιλογές του Καμορανέζι ενόψει ΑΠΟΕΛ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ για το ντέρμπι με την Ανόρθωση

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Προβλήματα της τελευταίας στιγμής για Απόλλωνα και ΑΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

LIVE: Απόλλων - ΑΕΛ 0-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έριξε 100άρα και έφυγε για τη διαβολοβδομάδα ο Ολυμπιακός

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Με αυτούς κοντράρει τον Απόλλωνα η ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Οι εκλεκτοί του Λοσάδα για το ντέρμπι της Λεμεσού

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η ενδεκάδα του Άρη για την… επιστροφή

ΑΡΗΣ

|

Category image

Τζόκοβιτς: «Θέλω να αγωνιστώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028»

Τένις

|

Category image

Ο ιδιοκτήτης της Ίντερ Μαϊάμι αποκάλυψε τον μισθό του Μέσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απίθανη πικρή σύμπτωση για τον Άρη

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη