Το σκηνικό που προβληματίζει ξανά...

Ότι δηλαδή δεν σκοράρει με ευκολία. Όχι για την είσοδο στην εξάδα μιας και αυτό το εγχείρημα δυσκόλεψε πάρα πολύ, αφού δεν μπόρεσε να «αρπάξει» τις ευκαιρίες, αλλά για το κύπελλο.

Ο προπονητής Ούγκο Μαρτίνς δουλεύει ξανά πάνω σε αυτό το κομμάτι μιας και η ΑΕΛ αγνοεί το γκολ σε αγώνα πρωταθλήματος για 217 λεπτά. Έχει να σκοράρει από το 53ο λεπτό στο ματς με τον Άρη, στο οποίο κέρδισε με 2-1.

Ο Σαβό, που ήταν στα χάι του, στα δύο τελευταία ματς δεν του βγήκαν οι φάσεις αλλά στην ΑΕΛ ελπίζουν πως στα κρίσιμα ματς του κυπέλλου θα... πυροβολήσει ξανά. Η επιστροφή του Ζόκε από τιμωρία, δίνει ευελιξία κινήσεων στον Πορτογάλο τεχνικό στον χώρο του κέντρου κόντρα στην Ένωση, σε ένα ματς που θα λείψει ο Οτσόα λόγω τιμωρίας.