Αλλάζει... πολιτείες και επίσημα ο Κέλερ - Η ανακοίνωση της ΑΕΛ

Η επιθυμία του Στέφαν Κέλερ να πάει στην Αλ Ιτιχάντ αλλά και η ελκυστική πρόταση που είχε η ΑΕΛ για τον παίκτη, ήταν αυτά που έπαιξαν ρόλο ώστε ο Καμερουνέζος να πάει δανεικός στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας.

Πάει με τη μορφή δανεισμού με ένα ποσό που σύμφωνα με τις πληροφορίες αγγίζει το μισό εκατομμύριο.και αν στην περίπτωση που η Αλ Ιτιχάντ θέλει να τον κρατήσει, η ΑΕΛ θα καρπωθεί ακόμη ένα ποσό που φθάνει το ένα εκατομμύριο.

Η ανακοίνωση: «Η Αθλητική Ένωση Λεμεσού ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την ομάδα Al-Ittihad της Σαουδικής Αραβίας για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή μας, Stephane Keller, μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Η εν λόγω συμφωνία προέκυψε κατόπιν επίσημης πρότασης που κατατέθηκε στην ΑΕΛ το βράδυ της Δευτέρας 02/02/2026 και σε καμία περίπτωση δεν αποτέλεσε αποτέλεσμα πρόθεσης της ομάδας να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή με οποιαδήποτε μορφή. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την έντονη επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή να αποδεχθεί μια εξαιρετικά ελκυστική και συμφέρουσα πρόταση από την Al-Ittihad, η οποία του προσφέρει τη δυνατότητα για ένα νέο, μεγάλο βήμα στην καριέρα του, η ΑΕΛ δεν θα μπορούσε να σταθεί εμπόδιο στη συγκεκριμένη εξέλιξη.

Επιπρόσθετα, η συμφωνία κρίνεται ως ιδιαίτερα επωφελής για το Σωματείο μας, καθώς εξασφαλίζει σημαντικό οικονομικό αντάλλαγμα για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή, ενώ προβλέπει και δικαίωμα εξαγοράς των δικαιωμάτων του από την Al-Ittihad. Σε περίπτωση άσκησης της σχετικής οψιόν, το συμφωνημένο ποσό θα καταστήσει τη μεταγραφή ως τη μεγαλύτερη στην ιστορία της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού, μια εξέλιξη που αντικατοπτρίζει τη σωστή δουλειά και τη συνεχή πρόοδο του Σωματείου μας.

Παράλληλα, σε περίπτωση που η Al-Ittihad δεν προχωρήσει στην εξαγορά των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή και αυτός επιστρέψει στην ΑΕΛ, το συμβόλαιο του θα ανανεωθεί αυτόματα έως τον Ιούνιο του 2028, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της συνεργασίας των δύο πλευρών για ακόμη δύο χρόνια, δείγμα της εμπιστοσύνης που υπάρχει στις δυνατότητες του ποδοσφαιριστή.

Ευχόμαστε στον Stephane κάθε επιτυχία στη νέα του πρόκληση, να είναι υγιής και να συνεχίσει να διακρίνεται. Η ΑΕΛ δεν λέει «αντίο», αλλά «εις το επανιδείν» και θα παρακολουθεί με υπερηφάνεια και ενδιαφέρον την πορεία του».