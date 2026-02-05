Κωνσταντίνου: «Η διαιτησία έπαιξε έδρα, αν πάρουμε το κύπελλο ή μπούμε εξάδα ανανεώνεται αυτόματα το συμβόλαιο Μαρτίνς»

Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι» με την Στέλλα Σωκράτους, στον απόηχο της μεγάλης πρόκρισης της ομάδας στα ημιτελικά του κυπέλλου.

Ταπέλο Μασέκο: Το ξόρκι της κατάρας

Αναλυτικά όσα είπε:

Για την πρόκριση στα ημιτελικά επί της Ομόνοιας: «Πάντα το ΓΣΠ για την ΑΕΛ δεν ήταν το καλύτερο γήπεδο, αλλά φέτος κάτι ξεκίνησε να αλλάζει αφού ήταν η 2η μας νίκη. Θεωρώ ότι βλέπουμε ένα νέο ξεκίνημα για την ΑΕΛ. Οι παίκτες ακολούθησαν τις οδηγίες του προπονητή, όλοι έβγαλαν το απαιτούμενο πάθος. Τέρματα όπως του Νατέλ και του Μασέκο δεν βλέπουμε συχνά. Δεν δημιούργησε αρκετές περισσότερες τελικές η Ομόνοια, ομάδα που είναι πρώτοι στον πίνακα με 18 βαθμούς διαφοράς από εμάς».

Για τα πανηγύρια: «Η πίεση που βγαίνει μετά από ένα δύσκολο αγώνα. Η πίεση ήταν ακόμη μεγαλύτερη γιατί λίγες μέρες πριν συμφώνησα στην πώληση του Κέλερ».

Για τους στόχους: «Ο βασικός μας στόχος φέτος είναι η είσοδος στην εξάδα και φυσικά το κύπελλο».

Για ρόστερ: «Οι παίκτες είναι ΑΑ χαρακτήρες και αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει».

Για τον Ούγκο Μάρτινς: «Καθαριστική η άφιξη του. Σίγα σιγά με σκληρή δουλεία δίνοντας έμφαση στον ψυχολογικό τομέα φαίνονται τα αποτελέσματα. Δώσαμε 75 χιλιάδες στον Εθνικό για να τον κάνουμε δικό μας, η πρώτη αγορά της ΑΕΛ στην ιστορία της που αφορά προπονητή. Προσάρμοσε τα σύστημα στους παίκτες που βρήκε, αυτό που έχει το αξιοποιεί στο έπακρο. Για παράδειγμα, ο Μπογκτάν είναι πρώτη γραμμή, ενώ πριν δεν ήταν στα αρχικά πλάνα».

Για το συμβόλαιο του Ούγκο Μάρτινς: «Αν πάρουμε το Κύπελλο ή τερματίσουμε 6η θα ανανεωθεί αυτόματα».

Για τον Οτσόα: «Είχαμε ακούσει αρκετά από τους οπαδούς μας. Όλοι παίκτες θέλουν χρόνο, ακόμα και ο Οτσόα. Λόγω των προηγούμενων χρόνων που περάσαμε δύσκολα είμαστε καχύποπτοι και πνίγουμε τους ίδιους τους παίκτες μας. Έχει την εμπειρία. Έχει συμβόλαιο και τη νέα σεζόν, εναπόκειται σε αυτόν αν θα συνεχίσει. Είναι ένας δάσκαλος για τους παίκτες».

Για μεταγραφές: «Είδαμε τη δουλεία του Νταμάχου στον Άρη, όταν δόθηκε η ευκαιρία να τον φέρουμε έγινε μια σύντομη συζήτηση στο οικονομικό και τα βρήκαμε. Οι μεταγραφές έγιναν σε συνεργασία με τον προπονητή».

Για Σάβο: «Μας δικαίωσε 1000%, μας έλειπε αυτός ο παίκτης. Θα κάνουμε προσπάθεια να τον κρατήσουμε, δεν είναι εύκολο».

Για τα οικονομικά δεδομένα: «Δεν είναι το cash flow το δυνατό μας σημείο, δεν μπορούμε να συναγωνιστούμε 5-6 ομάδες για την ώρα. Όμως θα συνεχίσουμε με προσεγμένη δουλεία».

Για τις βάσεις του ρόστερ και τις πωλήσεις: «Δημιουργούμε ένα κορμό, με βάση την τακτική του προπονητή. Δεν θα χρειαστούμε 15 μεταγραφές το καλοκαίρι. Θα προσπαθήσουμε να φέρουμε παίκτες για πώληση. Αν ο Κέλερ θα παραμείνει στην Σαουδική Αραβία θα φτάσουμε 2 εκ μέσα από τρεις πωλήσεις».

Για την πώληση του Κέλερ: «Μέχρι τέλος Μαΐου μισό εκατομμύριο και αν θα τον κρατήσουν ακόμη ένα. Τον πήραμε δωρεάν, στην αρχή δεχτήκαμε κριτική γιατί τον φέραμε. Θέλουμε να φέρνουμε τέτοιους παίκτες στην ομάδα για να γίνονται πωλήσεις. Ήταν η πιο δύσκολη απόφαση που πήρα από όταν ανέλαβα την ομάδα. Είχαμε το πιο κρίσιμο παιχνίδι μετά από δυο μέρες. Θεωρώ ότι αν έμενε θα τον είχα και δεν θα τον είχα στο γήπεδο. Ήταν πολύ καλό το ποσό».

Για το πρωτάθλημα: «Θεωρώ μπορούμε να μπούμε στο πρώτο γκρουπ. Τα ντέρμπι τα έχουμε στο σπίτι μας, το παιχνίδι με ΑΠΟΕΛ είναι έξι βαθμών. Αν δεν υπήρχε η παραφωνία με την Ανόρθωση θα είχαμε περισσότερο από 50% για την εξάδα».

Για το ακυρωθέν γκολ της Ομόνοιας: «Τοποθετήθηκαν και οι ειδικοί, εξοστρακίστηκε η μπάλα στο κεφάλι του. Η διαιτησία έπαιξε έδρα, πάντα υπάρχει πίεση στο ρεφ στο ΓΣΠ. Δεν χρειάζεται να πω κάτι για διαιτησία ο Αθλητικός Δικαστής είναι ευαίσθητος με την ΑΕΛ».

Για διαιτησία: «Υπάρχει η σκέψη να σταματήσει η επιτροπή διαιτησίας. Δημιουργούνται οι αμφιβολίες για τη δράση της επιτροπής. Εργοδοτούμε ένα αρχιδιαιτητή με ένα μεγάλο ποσό, ποιος ο λόγος της επιτροπής. Θα πρέπει να καθίσουμε όλοι σε ένα τραπέζι για να δούμε τι πάει λάθος. Το κάθε σωματείο κοιτάζει τα δικά του συμφέροντα».

Για τα επεισόδια στα γήπεδα: «Φέτος δεν βλέπουμε βία, αλλά υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση από την αστυνομία για κάθε σωματείο».

Για αλλαγές στο πρωτάθλημα: «Θα καταθέσουμε τις προτάσεις για αλλαγές στο καταστατικό. Οι προτάσεις θα γίνουν πριν το τέλος του πρωταθλήματος».

Για την αλλαγή του Αθλητικού Δικαστή: «Επίσημα δεν πήραμε κάτι. Φαίνονται τα προβλήματα που έχουμε με Αθλητικό Δικαστή και τον εισαγγελέα. Δεν υπολογίζουν τίποτα, ούτε το εφετείο. Θα έπρεπε να συνεχίσει ο αναπληρωτής, έμενα αυτός με δίκασε. Γιατί θα πρέπει να συνεχίσουμε τα λάθη. Κάνουν λάθη εν γνώσει τους».

Για επενδυτή: «Έχουμε πρόβλημα ρευστότητας, αλλά με δουλεία τα φέρνουμε πέρα. Ψάχνουμε για επενδυτή όπως αρκετές ομάδες. Στόχος η ομάδα να ανέβει. Δεν γίνεται συζήτηση με κάποιον. Ο επενδυτής για να επενδύσει θα πρέπει να δει πιθανότητα κέρδους. Στην Κύπρο όποιος επένδυσε στο ποδόσφαιρο δεν είδε κέρδος. Ούτε από Άρη, Πάφο και Ομόνοια. Θα πρέπει να το κάνεις για διαφορετικούς λόγους».

Για τις διαφορές από άλλες ομάδες: «Για να συναγωνιστούμε με τις άλλες ομάδες θα πρέπει να βρούμε αρκετά εκατομμύρια. Είναι από διπλάσια μέχρι πενταπλάσια η διαφορά από τους υπόλοιπους. Ότι κάνουμε θα είναι ένα μικρό θαύμα. Ο Κέλερ για παράδειγμα ήταν ο 4ος στο μπάτζετ στην άμυνα και ήταν ο καλύτερος, δεν παίζει πάντα ρόλο το μπάτζετ».

Γιατί δεν έγινε ενίσχυση στην άμυνα: «Ο προπονητής έκρινε ότι έχει ανάγκη σε θέσεις της επίθεσης. Αμυντικά να κρατάς την Ομόνοια στο μηδέν νομίζω πας καλά. Δεν μπορώ να σκεφτώ για αντικαταστάτη του Κέλερ και να πω όχι σε 1,5 εκα. Είναι τα μισά έσοδα τον χρόνο».

Για το οίκημα και το προπονητικό: «Για το προπονητικό είχαμε συνάντηση αυτή την εβδομάδα, είμαστε κοντά στις άδειες. Όλα αυτά απαιτούν χρήματα»

Για την οικονομική στήριξη από τον κόσμο: «Έχουμε τους πιο πιστούς και ένθερμους οπαδούς, αλλά θα πρέπει να δούμε και το οικονομικό το θέμα. Έχουμε ανακοινώσει την βίζα με την τράπεζα. Είναι κάτι που όλοι μπορούν να έχουν, θα έχουν και αρκετά ωφελήματα. Ανακοινώθηκε και το business για να γίνει μια συσπείρωση του επιχειρηματικού τομέα των οπαδών μας για να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους»

Τελικό σχόλιο: «Ο κόσμος να έρθει ακόμα πιο κοντά, πάντα μακριά από φασαρίες. Συνεχίζουμε».