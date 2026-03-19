Φορτούνης: Μετρά αντίστροφα για Ολυμπιακό

Φορτούνης: Μετρά αντίστροφα για Ολυμπιακό

Ο Κώστας Φορτούνης μένει ελεύθερος το καλοκαίρι και η επιστροφή του στον Ολυμπιακό φαίνεται πιο κοντά από ποτέ

Η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό μοιάζει πλέον θέμα χρόνου, με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να ετοιμάζεται για το μεγάλο «come back» στον Πειραιά.

Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» τα προηγούμενα χρόνια βρίσκεται στο τέλος της παρουσίας του στην Αλ Καλίτζ, καθώς το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι και ο ίδιος θα μείνει ελεύθερος να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής δεν έχει κρύψει την επιθυμία του να επιστρέψει στην ομάδα με την οποία συνδέθηκε όσο λίγοι.

Μάλιστα, με δημόσιες τοποθετήσεις του έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να κλείσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως αποτελεί την πρώτη του επιλογή.

Το καλοκαίρι αναμένεται να είναι καθοριστικό, καθώς τότε θα ξεκινήσουν οι οριστικές συζητήσεις με τις ομάδες, με τους Πειραιώτες να βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον που υπάρχει από συλλόγους του εξωτερικού και κυρίως από τη Σαουδική Αραβία, ο Φορτούνης φαίνεται να έχει ήδη πάρει τις αποφάσεις του.

Έχει δεχθεί προσεγγίσεις με υψηλές οικονομικές απολαβές, ωστόσο το αγωνιστικό και συναισθηματικό κομμάτι φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του.

Ο ίδιος δείχνει διατεθειμένος να επιστρέψει στην Ελλάδα και να φορέσει ξανά τα «ερυθρόλευκα», ακόμη και αν αυτό σημαίνει διαφορετικές οικονομικές συνθήκες.

Ο Φορτούνης διατηρεί στενή σχέση με ανθρώπους της ομάδας, ενώ έχει επισκεφθεί και πρόσφατα το ΣΕΦ, δείχνοντας ότι παραμένει συνδεδεμένος με τον σύλλογο.

Η παρουσία του στην Ελλάδα σε τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά και η διάθεσή του να επιστρέψει σε ένα γνώριμο περιβάλλον, ενισχύουν το σενάριο της επιστροφής.

Στον Ολυμπιακό βλέπουν στο πρόσωπό του έναν παίκτη που μπορεί να προσφέρει ποιότητα και εμπειρία, αλλά και να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο της ομάδας.

Η υπόθεση δείχνει να βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και το μόνο που απομένει είναι οι επίσημες ανακοινώσεις, όταν ολοκληρωθούν και τυπικά οι διαδικασίες.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

