Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Παγκύπριοι αγώνες κολύμβησης των Ειδικών Ολυμπιακών

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν χθες (18/3) στη Λάρνακα οι Παγκύπριοι Αγώνες Κολύμβησης χαμηλού αγωνιστικού επιπέδου, που διοργάνωσε η Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών.

Στους αγώνες συμμετείχαν περισσότεροι από 63 αθλητές και αθλήτριες από ολόκληρη την Κύπρο, μέλη της Ομοσπονδίας, οι οποίοι/ες διαγωνίστηκαν στα αγωνίσματα των 10μ και 25μ, επιδεικνύοντας ενθουσιασμό, προσπάθεια και υψηλό αθλητικό πνεύμα.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται προς το Γυμναστήριο Total Fit στη Λάρνακα για την παραχώρηση της πισίνας, καθώς και προς όλους τους εθελοντές για την πολύτιμη συμβολή τους στη διοργάνωση.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών συνεχίζει με συνέπεια το έργο της, προωθώντας τον αθλητισμό για άτομα με νοητική αναπηρία, δημιουργώντας ίσες ευκαιρίες συμμετοχής και ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη μέσα από τον αθλητισμό.

Οι επιτυχημένες αυτές διοργανώσεις επιβεβαιώνουν τη σημασία της συνεχούς στήριξης και ανάπτυξης του κινήματος των Ειδικών Ολυμπιακών στην Κύπρο, αποτελώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την ισότητα και τη συμπερίληψη στον αθλητισμό.