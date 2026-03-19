Παρουσία ΚΟΑ στην Ημερίδα «Αθλητισμός σήμερα-Προβλήματα και Προκλήσεις»

Στην παρουσία του αργυρού Ολυμπιονίκη Παύλου Κοντίδη, του παραολυμπιονίκη Βίκτωρα Πενταρά και του σπουδαίου ταλέντου του κυπριακού στίβου Ιωσήφ Κεσίδη πραγματοποιήθηκε η ημερίδα με θέμα «Αθλητισμός σήμερα-Προβλήματα και Προκλήσεις», καθώς και η εκδήλωση βράβευσης αθλητών και επίδοσης χορηγιών σε αθλητές, ομάδες και αθλητικούς φορείς της πόλης που διοργάνωσε ο Δήμος Πάφου.

Τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού εκπροσώπησαν στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 στην Πάφο, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνα Παφίτη και ο αρμόδιος λειτουργός του ΚΟΑ στην Επαρχία Πάφου Στέλιος Παπαγεωργίου.

Στο χαιρετισμό της η Κωνσταντίνα Παφίτη συνεχάρη τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία διοργάνωσης της Ημερίδας, σημειώνοντας ιδιαίτερα την παρουσία αθλητών κορυφής: «Οφείλουμε να αφουγκραστούμε τους πρωταθλητές μας, γιατί μέσα από τις δικές τους εμπειρίες, αλλά και αγωνίες, μπορούμε να σχεδιάσουμε τις πολιτικές που χρειάζεται ο αθλητισμός μας».

«Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού αναγνωρίζει τη βαρύτητα του ρόλου του και εργάζεται με συνέπεια και όραμα για την ανάπτυξη του κυπριακού αθλητισμού. Η πολιτική του Οργανισμού βασίζεται στην ευημερία του αθλητή. Η αύξηση της χορηγίας προς τους αθλητές και τις Ομοσπονδίες κατά 1.3 εκατ. ευρώ το 2026 αποτελεί απτή απόδειξη της αθλητοκεντρικής πολιτικής μας. Στο πλαίσιο της στήριξης του αθλητισμού μας, ο ΚΟΑ επενδύει στην αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών του τόπου μας», τόνισε, αναφερόμενη στα συγκεκριμένα έργα που προωθούνται στην Επαρχία Πάφου: ολοκλήρωση αποκατάστασης του Κολυμβητηρίου Γεροσκήπου και παραχώρηση του «Στέλιος Κυριακίδης» για αναβάθμιση.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο ολυμπιονίκης Παύλος Κοντίδης ανέλυσε το θέμα «Τραυματισμοί και Ανεπιθύμητα Αποτελέσματα», μεταφέροντας προσωπικές εμπειρίες του από την πορεία προς την κορυφή του κόσμου. Ο παραολυμπιονίκης Βίκτωρας Πενταράς μίλησε για τη διαδρομή του στον παραθλητισμό, ενώ ο παγκοσμιονίκης Ιωσήφ Κεσίδης μίλησε για την επιτυχημένη πορεία του.