Παρουσία ΚΟΑ στην Ημερίδα «Αθλητισμός σήμερα-Προβλήματα και Προκλήσεις»

Στην παρουσία του αργυρού Ολυμπιονίκη Παύλου Κοντίδη, του παραολυμπιονίκη Βίκτωρα Πενταρά και του σπουδαίου ταλέντου του κυπριακού στίβου Ιωσήφ Κεσίδη πραγματοποιήθηκε η ημερίδα με θέμα «Αθλητισμός σήμερα-Προβλήματα και Προκλήσεις», καθώς και η εκδήλωση βράβευσης αθλητών και επίδοσης χορηγιών σε αθλητές, ομάδες και αθλητικούς φορείς της πόλης που διοργάνωσε ο Δήμος Πάφου.

Τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού εκπροσώπησαν στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 στην Πάφο, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνα Παφίτη και ο αρμόδιος λειτουργός του ΚΟΑ στην Επαρχία Πάφου Στέλιος Παπαγεωργίου.

Στο χαιρετισμό της η Κωνσταντίνα Παφίτη συνεχάρη τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία διοργάνωσης της Ημερίδας, σημειώνοντας ιδιαίτερα την παρουσία αθλητών κορυφής: «Οφείλουμε να αφουγκραστούμε τους πρωταθλητές μας, γιατί μέσα από τις δικές τους εμπειρίες, αλλά και αγωνίες, μπορούμε να σχεδιάσουμε τις πολιτικές που χρειάζεται ο αθλητισμός μας».

«Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού αναγνωρίζει τη βαρύτητα του ρόλου του και εργάζεται με συνέπεια και όραμα για την ανάπτυξη του κυπριακού αθλητισμού. Η πολιτική του Οργανισμού βασίζεται στην ευημερία του αθλητή. Η αύξηση της χορηγίας προς τους αθλητές και τις Ομοσπονδίες κατά 1.3 εκατ. ευρώ το 2026 αποτελεί απτή απόδειξη της αθλητοκεντρικής πολιτικής μας. Στο πλαίσιο της στήριξης του αθλητισμού μας, ο ΚΟΑ επενδύει στην αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών του τόπου μας», τόνισε, αναφερόμενη στα συγκεκριμένα έργα που προωθούνται στην Επαρχία Πάφου: ολοκλήρωση αποκατάστασης του Κολυμβητηρίου Γεροσκήπου και παραχώρηση του «Στέλιος Κυριακίδης» για αναβάθμιση.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο ολυμπιονίκης Παύλος Κοντίδης ανέλυσε το θέμα «Τραυματισμοί και Ανεπιθύμητα Αποτελέσματα», μεταφέροντας προσωπικές εμπειρίες του από την πορεία προς την κορυφή του κόσμου. Ο παραολυμπιονίκης Βίκτωρας Πενταράς μίλησε για τη διαδρομή του στον παραθλητισμό, ενώ ο παγκοσμιονίκης Ιωσήφ Κεσίδης μίλησε για την επιτυχημένη πορεία του.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τόσα εισιτήρια διατέθηκαν στην «Αρένα»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

LIVE: ΑΕΚ - Κρίσταλ Πάλας 1-1

ΑΕΚ

|

Category image

Καραπατάκης μετά την επιστροφή...

ΑΕΚ

|

Category image

Ιράν: «Θα μποϊκοτάρουμε τις ΗΠΑ, αλλά όχι το Παγκόσμιο Κύπελλο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στην Τσέλιε

Ελλάδα

|

Category image

Η εντεκάδα της ΑΕΚ στο ιστορικό ραντεβού με την Κρίσταλ Πάλας

ΑΕΚ

|

Category image

Επιστροφή Σάντσο στην Ντόρτμουντ: Μπορεί να γίνει με... μηδέν ευρώ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανόρθωση: Ανακοίνωσε πακέτα για την β΄φάση του πρωταθλήματος

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Έδεσε» άλλον ένα νεαρό η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«'Επιασε» Λέτσιακς ο Τάνκοβιτς

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τίγκα η «Αρένα» - Ανακοίνωσε sold out η ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Βρέθηκε το «καρφί» στην Τσέλσι για τις διαρροές της 11άδας στα media!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δολοφονία Κλεομένη: Προσήχθη πρώην στέλεχος της ΠΑΕ Άρης το οποίο φέρεται να κάλεσε ο 23χρονος!

Ελλάδα

|

Category image

Αταμάν: «Στο Βελιγράδι 20.000 άνθρωποι φώναζαν “Ολυμπιακός” - Τώρα είναι η σειρά μας να τους δείξουμε την έδρα μας»

EUROLEAGUE

|

Category image

Η πιο μεγάλη (του) ώρα, είναι τώρα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη