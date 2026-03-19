ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΠΑΟΚ: Περιμένει Γιάκουμακη, αλλά χωρίς ρίσκο ενόψει Βόλου

Ο Γιακουμάκης επέστρεψε σε ατομικό πρόγραμμα στον ΠΑΟΚ και μπαίνει στην τελική ευθεία της επιστροφής

Ευχάριστα νέα προέκυψαν για τον ΠΑΟΚ από τη χθεσινή προπόνηση, καθώς ο Γιώργος Γιακουμάκης επέστρεψε στο γήπεδο μετά από απουσία περίπου δύο εβδομάδων λόγω τραυματισμού.

Ο διεθνής επιθετικός ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, δείχνοντας ότι έχει μπει πλέον στην τελική ευθεία για την επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

Παρά τη θετική εξέλιξη, η συμμετοχή του στο παιχνίδι με τον Βόλο για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League παραμένει αμφίβολη.

Το τεχνικό επιτελείο του Ραζβάν Λουτσέσκου δεν προτίθεται να πάρει ρίσκα, έχοντας ως βασική προτεραιότητα την πλήρη ετοιμότητα του παίκτη ενόψει των playoffs.

Την ίδια στιγμή, οι Τζόντζο Κένι και Αντρίγια Ζίβκοβιτς συνέχισαν με θεραπεία και δεν υπολογίζονται για την αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό.

Αντίθετα, οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές προπονήθηκαν κανονικά, με τον ΠΑΟΚ να προετοιμάζεται για ένα κρίσιμο παιχνίδι που θα κρίνει τη θέση εκκίνησης στην τελική φάση του πρωταθλήματος.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

