ΠΑΟΚ: Περιμένει Γιάκουμακη, αλλά χωρίς ρίσκο ενόψει Βόλου

Ευχάριστα νέα προέκυψαν για τον ΠΑΟΚ από τη χθεσινή προπόνηση, καθώς ο Γιώργος Γιακουμάκης επέστρεψε στο γήπεδο μετά από απουσία περίπου δύο εβδομάδων λόγω τραυματισμού.

Ο διεθνής επιθετικός ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, δείχνοντας ότι έχει μπει πλέον στην τελική ευθεία για την επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

Παρά τη θετική εξέλιξη, η συμμετοχή του στο παιχνίδι με τον Βόλο για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League παραμένει αμφίβολη.

Το τεχνικό επιτελείο του Ραζβάν Λουτσέσκου δεν προτίθεται να πάρει ρίσκα, έχοντας ως βασική προτεραιότητα την πλήρη ετοιμότητα του παίκτη ενόψει των playoffs.

Την ίδια στιγμή, οι Τζόντζο Κένι και Αντρίγια Ζίβκοβιτς συνέχισαν με θεραπεία και δεν υπολογίζονται για την αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό.

Αντίθετα, οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές προπονήθηκαν κανονικά, με τον ΠΑΟΚ να προετοιμάζεται για ένα κρίσιμο παιχνίδι που θα κρίνει τη θέση εκκίνησης στην τελική φάση του πρωταθλήματος.

