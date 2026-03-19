Ο Όσιμεν αγωνίστηκε για ένα ημίχρονο κόντρα στη Λίβερπουλ με σπασμένο χέρι

Όπως αποκάλυψε η Γαλατασαράι, ο Βίκτορ Όσιμεν αγωνίστηκε με σπασμένο χέρι στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης με τη Λίβερπουλ.

Η Λίβερπουλ επανήλθε στις... εργοστασιακές ρυθμίσεις, πραγματοποίησε μία από τις κορυφαίες φετινές της εμφανίσεις και διέλυσε με 4-0 τη Γαλατασαράι στο «Άνφιλντ», ανατρέποντας το εις βάρος της 1-0 του πρώτου παιχνιδιού στην Τουρκία και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Champions League

Σαν να μην έφτανε στην Γαλατά ο αποκλεισμός, είδε τον Νόα Λανγκ να τραυματίζεται σοβαρά, έχοντας ένα βαθύ κόψιμο στο δάχτυλο του, μετά από πέσιμο στις διαφημιστικές πινακίδες και η UEFA ξεκινά έρευνα για το εν λόγω περιστατικό.

Πέρα από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Λανγκ, η τουρκική ομάδα είδε και τον βασικό της επιθετικό, Βίκτορ 'Οσιμεν να δέχεται ένα δυνατό χτύπημα στο χέρι του, κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους, με το ιατρικό επιτελείο να τον εξετάζει και να θεωρεί ότι υπήρχε μεγάλος κίνδυνος κατάγματος.

Ο Νιγηριανός φορ, δεν αγωνίστηκε φυσικά στο δεύτερο ημίχρονο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν και διαπιστώθηκε ότι έσπασε το χέρι του. Η Γαλατασαράι εξέδωσε ανακοίνωση για τον Όσιμεν, κάνοντας ειδική αναφορά και στην περίπτωση του Νόα Λανγκ.

«Στο πρώτο ημίχρονο του εκτός έδρας αγώνα μας εναντίον της Λίβερπουλ για τη φάση των 16 του Champions League, ο ποδοσφαιριστής μας Victor Osimhen δέχθηκε ένα χτύπημα στο χέρι και ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο, αλλά μετά από εξετάσεις στην ανάπαυλα, δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο λόγω του κινδύνου κατάγματος στο χέρι του.

Μετά τον αγώνα, υπό την επίβλεψη του ιατρικού μας επιτελείου, οι εξετάσεις στο νοσοκομείο αποκάλυψαν κάταγμα στο δεξί αντιβράχιο του παίκτη μας και τοποθετήθηκε γύψος. Η απόφαση σχετικά με το χειρουργείο θα ληφθεί τις επόμενες ημέρες μετά από περαιτέρω αξιολογήσεις.

Στο δεύτερο ημίχρονο του ίδιου αγώνα, ο παίκτης μας Noa Lang, ο οποίος τραυματίστηκε, υπέστη ένα σοβαρό κόψιμο στον δεξί του αντίχειρα και έχει προγραμματιστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο Λίβερπουλ τις επόμενες ώρες με τη συμμετοχή του ιατρικού μας επιτελείου», έγραψαν χαρακτηριστικά οι Τούρκοι.

