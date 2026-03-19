Λήξη συναγερμού με Ρόσα στον ΑΠΟΕΛ

Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία του ΑΠΟΕΛ ενόψει της πρεμιέρας των play off, με την ΑΕΚ (22/03). Ο Πάμπλο Γκαρσία θα πορευτεί ξανά χωρίς τους Λαΐφη και Σταφυλίδη, οι οποίοι κάνουν αγώνα δρόμου ώστε να προλάβουν τις αναμετρήσεις που θα ακολουθήσουν μετά τη διακοπή σε πρωτάθλημα και κύπελλο.

Απ’ εκεί και πέρα ενθαρρυντικά φαίνεται πως είναι τα μαντάτα για τον Ρόσα ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από το τελευταίο παιχνίδι, κόντρα στον Άρη. Ο Βραζιλιάνος δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό, δεν αισθάνεται ενοχλήσεις κι έτσι οι πιθανότητες να βρεθεί στην αποστολή, είναι με το μέρος του.