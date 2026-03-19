Δεν έχει τέλος η ατυχία στην Ρεάλ - ανατροπή σκηνικού με Κουρτουά εκτός με Ατλέτικο και... βλέπουμε

Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις των ανθρώπων της Ρεάλ, ο Τιμπό Κουρτουά αναμένεται να απουσιάσει αρχικά από το ντέρμπι με την Ατλέτικο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε από το «Έτιχαντ» επικρατώντας με 2-1 της Μάντσεστερ Σίτι, παίρνοντας την πρόκριση για τα προημιτελικά του Champions League με 5-1 συνολικό σκορ, σε ένα ματς που αναγκάστηκε να αλλάξει τερματοφύλακα στην ανάπαυλα του.

Στο ημίχρονο της αναμέτρησης με τους «πολίτες», οι «μερένχες» προχώρησαν σε μια αναγκαστική αλλαγή, με τον Αντρέι Λούνιν να περνάει στην θέση του Τιμπό Κουρτουά. Ο Βέλγος δεν υπέστη κάποιο τραυματισμό κατά τη διάρκεια των πρώτων 45 λεπτών στην αγγλική πόλη, ενώ τόσο ο Άλβαρο Αρμπελόα όσο και τα ισπανικά Μέσα τόνισαν πως ο 33χρονος αποχώρησε προληπτικά από το παιχνίδι και δεν κινδύνευε η συμμετοχή του στο ντέρμπι της Κυριακής (22/03, 22:00), με την Ατλέτικο Μαδρίτης

Ανατροπή σκηνικού και... πρόβλημα

Την Τετάρτη (18/03), το «ΕSPN» αποκάλυψε πως ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Τσέλσι μπορεί να έχει κάτι πιο σοβαρό από τι έδειξαν οι αρχικές εκτιμήσεις. Αναλυτικότερα, ο Κουρτουά θα υποβληθεί σε εξετάσεις την Πέμπτη (19/03) προκειμένου να γίνει γνωστό το μέγεθος της ζημίας που υπέστη, όμως οι 15 φορές Πρωταθλητές Ευρώπης ήδη υποπτεύονται ότι πρόκειται για κάτι πιο σοβαρό και ότι, αντί για μια εβδομάδα ή δέκα μέρες απουσίας όπως αναμενόταν, θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τον ένα μήνα.

Σε κάθε περίπτωση, η Ρεάλ γνωρίζει ήδη ότι δεν θα μπορεί να υπολογίζει σε αυτόν για το ντέρμπι με την ομάδα του Τσόλο Σιμεόνε την Κυριακή, ενώ υπάρχει ελπίδα ότι θα μπορέσει να είναι διαθέσιμος για τη ρεβάνς των προημιτελικών της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης απέναντι στην Μπάγερν, μετά την διακοπή των εθνικών ομάδων.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

