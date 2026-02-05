Ταπέλο Μασέκο: Το ξόρκι της κατάρας

Πόσες φορές χαρακτηρίστηκε ένα ματς κυπέλλου, πριν καν βάλουμε κοντομάνικο, παιχνίδι της χρονιάς;

Αρκετές τα τελευταία χρόνια. Για την ΑΕΛ η χρονιά από τον Φεβρουάριο κι΄έπειτα είχε διαδικαστικό χαρακτήρα.

Μέχρι να βρεθεί το ξόρκι. Το κρατούσε ο Ταπέλο Μασέκο.

Ο δρόμος της ΑΕΛ στο κύπελλο δεν ήταν καθόλου εύκολος. Θυμάστε το ντεμπούτο του Μαρτίνς; Ήταν απέναντι στον Εθνικό Λατσιών για το κύπελλο την 1/10. Τότε, στην Περιστερώνα, η ΑΕΛ ισοφάρισε σε 1-1 στο 86ο λεπτό της κανονικής διάρκειας και χρειάστηκε άλλο ένα γκολ στην παράταση για να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Ο Εθνικός Λατσιών είναι μία ομάδα ο φετινός της στόχος στη β΄κατηγορία, είναι η παραμονή.

Άρης στα χασομέρια…

Και μετά… Άρης. Η ΑΕΛ απέκλεισε στην συνέχεια τον Άρη με γκολ στα τελευταία στάδια της αναμέτρησης μέχρι να φτάσει σε μία κατάσταση στην οποία βρέθηκε ουκ ολίγες φορές τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή να παίζει ρέστα για την χρονιά της πριν καν βγει ο Φεβρουάριος.

Ήθελε το τέλειο, το έκανε…

Η ΑΕΛ έπρεπε να κάνει το τέλειο παιχνίδι με την Ομόνοια. Απέναντι σε μία ομάδα που έπαιζε στην έδρα της, που δεδομένα είναι πιο ποιοτική από την ίδια, που έχει βάθος στο ρόστερ της, που τα πάει εξαιρετικά στο πρωτάθλημα, ο Νατέλ έπρεπε να στείλει ακριβώς εκεί την μπάλα για να το 0-1.

Ο Ούγκο Μαρτίνς γνωρίζοντας πως ο αντίπαλος θα επιτεθεί, στόχευσε στο να κλείσει τους χώρους, να προστατεύσει το σκορ μέχρι το φινάλε κάνοντας το ριφιφί μέσα στη Λευκωσία.

Αμ δε!

Κάποιος είπε πως αυτή η ομάδα ίσως να είναι «καταραμένη». Πολλοί το πίστεψαν όταν στο 90+8΄έγινε το 1-1 από τον Μαέ. Το ξόρκι το κρατούσε όμως ένας που τώρα ίδρωσε για πρώτη φορά την φανέλα. Ο Ταπέλο Μασέκο. Κι΄αυτός έπρεπε να κάνει το τέλειο για να έρθει το 1-2. Το έκανε. Φοβερή παράλληλη ατομική ενέργεια για το δεύτερο γκολ της ΑΕΛ.

Η ΑΕΛ κατάφερε να πετύχει κάτι που αποτυγχάνει να κάνει τα τελευταία χρόνια. Πέρυσι αποκλείστηκε στα προημιτελικά του κυπέλλου από την Ομόνοια (3-0). Πρόπερσι στον δεύτερο γύρο από τον Απόλλωνα Φεβρουάριο μήνα (3-1).

Το θέμα τώρα είναι το ξόρκι να κρατήσει…