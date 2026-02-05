«Είναι εξοστρακισμός, ξεκάθαρος ο κανονισμός - Πουλήσαμε τα δικαίωματά μας για να βλέπουν Οτσόα στο Μεξικό»

Ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ αναφέρθηκε στην σημασία της πρόκρισης στα ημιτελικά του κυπέλλου:

Για την πρόκριση με την Ομόνοια: «Ένα κλασσικό παιχνίδι κυπέλλου με φάσεις, γκολ και πολύ πάθος και κρίθηκε στο τέλος από αυτούς που μπορεί να το ήθελαν περισσότερο. Για εμάς ήταν το παιχνίδι της χρονιάς. Ένας τελικός και μέσα από το πάθος μας για να διακριθούμε τα καταφέραμε. Τα τελευταία 15 λεπτά του παιχνιδιού υποφέραμε και είμασταν καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο. Τα παιχνίδια κυπέλλου, κρίνονται στις λεπτομέριες, το πάθος και την τύχη κάποιες φορές. Τα έιχαμε αυτά και πήρμα την πρόκριση»

Για την φάση του γκολ: «Από την στιγμή που είναι εξοστρακισμός είναι οφσαίντ και ο παίκτης παίρνει πλεονέκτημα, ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος. Αν έδινε το πρώτο φάουλ πάνω στον Παρούτη στην φάση της ισοφάρισης, δεν θα μιλούσαμε καν για παράταση»

Για τον Οτσόα: «Πουλήσαμε τα δικαιώματα μας για να δείχνουν τα παιχνίδια μας στο Μεξικό για τον Οτσόα. Είναι σαν εθνικός ήρωας στην χώρα του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις ένα τερματοφύλακα τέτοιου βεληνεκούς»

Για τον Μάρτινς: «Είναι πολύ σημαντικός για την ομάδα μας. Έχει καταφέρει να πάρει το 100% από τον κάθε παίκτη του»

Για το πρωτάθλημα: «Έχουμε ακόμα δρόμο και θα παλέψουμε για το καλύτερο και για να μπούμε στην πρώτη εξάδα»

Για τον Κέλερ: «Ήρθε μια πολύ δελεαστική πρόταση την Δευτέρα. Δεν μπορούσαμε να αρνηθούμε στον παίκτη. Η πρόταση είναι πολύ δελεαστική και αν γίνει η μεταγραφή θα είναι η μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία μας»