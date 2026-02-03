«Στα οικονομικά μας δεδομένα ο Σάβο, η αστυνομία απέρριψε κοινό αίτημα για περισσότερο κόσμο με Ομόνοια»

Ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ, αναφέρθηκε στον αγώνα κυπέλλου με την Ομόνοια, τα αγωνιστικά δεδομένα στην ομάδα και όχι μόνο.

Διαβάστε όσα είπε μιλώντας στην εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι»:

Για τις δύο νίκες απέναντι στον Άρη: «Σημαντικές και οι δύο νίκες, ειδικά αυτή του κυπέλλου, όπου ήταν μονός αγώνας. Πήραμε ψυχολογία και είμαστε πνευματικά πιο έτοιμοι για τον αγώνα του κυπέλλου. Στο δεύτερο ημίχρονο οι ποδοσφαιριστές μας έδειξαν αρετές και καταφέραμε να γυρίσουμε το παιχνίδι, κάτι που είναι μεγάλης σημασίας. Βοήθησε το γρήγορο γκολ που πετύχαμε νωρίς στο δεύτερο μέρος. Καταφέραμε να γυρίσουμε ακόμη ένα παιχνίδι και πρέπει να «χτίσουμε» πάνω σε αυτό».

Για το θέμα Σάβο: «Μακάρι να κρατήσουμε τον Σάβο. Είναι μέσα στα οικονομικά μας δεδομένα να τον διατηρήσουμε. Όταν έρθει η ώρα, θα διαπραγματευτούμε με την ομάδα του για να τον κάνουμε δικό μας».

Η σημασία της νίκης με τον Άρη: «Ήταν υποχρεωτικό για εμάς να κρατήσουμε τη διαφορά κοντά μας σε σχέση με τον στόχο της εξάδας. Υπάρχει ακόμη ένα ΑΕΛ – ΑΠΟΕΛ και, σε περίπτωση νίκης, θα πρέπει να κυνηγήσουμε μέχρι τέλους την είσοδό μας στην εξάδα».

Για το αυριανό παιχνίδι με την Ομόνοια: «Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Υπάρχει σκοπιμότητα, δεν επιτρέπονται τα λάθη και σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να προσέξουμε κάποια από αυτά, όπως στις στατικές φάσεις. Είναι μονός αγώνας και θα πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί σε όλα. Είναι πιο ευνοημένη η γηπεδούχος ομάδα σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Θα έχουμε δίπλα μας τον κόσμο, ο οποίος εξάντλησε τα εισιτήρια από την πρώτη στιγμή. Ευχαριστούμε την Ομόνοια για τη συναίνεση στο θέμα των οπαδών· ήταν δεκτική στο να έχουμε περισσότερο κόσμο, όμως το αίτημά μας απορρίφθηκε από την Αστυνομία».

Για τα αγωνιστικά: «Μόνο ο Φράντζης είναι εκτός. Υπάρχει περίπτωση να είναι στην αποστολή ο Κύπρος Νεοφύτου, μετά τον τραυματισμό που τον άφησε εκτός για περίπου έναν χρόνο. Προπονείται κανονικά και μπορεί αύριο να βρίσκεται στην αποστολή».

Για τις νέες μεταγραφές και τις αποχωρήσεις: «Γίνεται καλή δουλειά στο θέμα των αποχωρήσεων. Αποχώρησαν αυτοί που ήταν εξαρχής στη λίστα του προπονητή χωρίς αποζημειώσεις. Ο Σάβο κάνει πολύ καλή δουλειά, ο Παρούτης παίρνει χρόνο σιγά-σιγά και μέχρι τον Μάιο θα δούμε και τους υπόλοιπους».

Για τους επενδυτές: «Όλοι είναι δίπλα στην ομάδα, κανένας δεν έχει φύγει και όλοι θέλουμε να εκπληρώσουμε τους στόχους μας στο πενταετές πλάνο».