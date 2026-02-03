Το έξτρα όπλο της απόδρασης

Όπως ήταν απόλυτα λογικό, τα εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τους πράσινους έχουν εξαντληθεί και οι ΑΕΛίστες που κατάφεραν να εξασφαλίσουν πρόσβαση στο πέταλο, ετοιμάζονται για… show.

Στις προηγούμενες τρεις επισκέψεις της στην πρωτεύουσα η ΑΕΛ γνώρισε μία βαριά ήττα από την Ομόνοια, πήρε έναν βαθμό με Ολυμπιακό και μία νίκη με τον ΑΠΟΕΛ. Μάλιστα αυτή, ήρθε με επική ανατροπή.

Κόντρα στην Ομόνοια λοιπόν, αυτή τη φορά για το κύπελλο, η ομάδα του Ούγκο Μαρτίνς θα πρέπει να κάνει ένα άριστο τακτικά παιχνίδι προκειμένου να καταφέρει να περάσει στην επόμενη φάση θεσμού.

Σε αυτή της την προσπάθεια, θα έχει στο πλευρό της τους «Λέοντες» στην συνηθισμένη τους κατάσταση. Δηλαδή αυτή που δεν σταματούν λεπτό το τραγούδι.

