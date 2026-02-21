ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ΑΕΛ έκανε το αυτονόητο και τώρα αναμένει... δώρο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η ΑΕΛ έκανε το αυτονόητο και τώρα αναμένει... δώρο

Καρφωμένα τα ΑΕΛίστικα βλέμματα και στο ΓΣΠ.

Δεν έθελξε, ωστόσο η ΑΕΛ πήρε το ζητούμενο απέναντι στην Ένωση και με τη νίκη της με 0-2, έβαλε στοπ στο αρνητικό σερί.

Με τρία παιχνίδια να απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση της α΄ φάσης και όντας στο -3 από τον ΑΠΟΕΛ, αναμένει... δώρα. Και θέλει να πάρει το πρώτο από την Ομόνοια. 

Αν οι πράσινοι κερδίσουν το «αιώνιο» το απόγευμα της Κυριακής (22/02, 17:00), τότε θα χαρεί και η ΑΕΛ η οποία θα έχει την ευκαιρία μέσα στην έδρα της, να προσπεράσει τους γαλαζοκίτρινους της Λευκωσίας στη μεταξύ τους μάχη το προσεχές Σάββατο (28/02).

Φυσικά, με τόση διαφορά από τις ευρωπαϊκές θέσεις, η είσοδος στην εξάδα θα είναι καθαρά για λόγους πρεστίζ.

Κατηγορίες

ΑΕΛΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΠΑΟΚ: Χωρίς έξι παίκτες κόντρα στην ΑΕΛ - Τι έδειξε η μαγνητική του Λόβρεν

Ελλάδα

|

Category image

Έσωσε την παρτίδα στην έδρα της Λειψίας με γκολ ισοφάρισης στο 95' η Ντόρτμουντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αγριεμένος Παναθηναϊκός, «σκόρπισε» τον Ολυμπιακό και σήκωσε το 22ο κύπελλο!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Το προσπέρασμα του Απόλλωνα, η Πάφος που δεν μπορεί και η μάχη στο κάτω διάζωμα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

(ΒΙΝΤΕΟ) Η Οσασούνα «τέζαρε» την Ρεάλ στο 90΄!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η αγκαλιά συμπαράστασης των παικτών το Ακρίτα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η Ίντερ «καλπάζει» προς τον τίτλο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θελάδες: «Δημιουργήσαμε ξεκάθαρες ευκαιρίες»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Καμορανέζι: «Κάναμε θαυμάσιο παιχνίδι ειδικά στον χώρο του κέντρου»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η αλληλοεξόντωση στο «Στέλιος Κυριακίδης»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κωστής: «Είμαι στη διάθεση της διοίκησης»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα τρία «κτυπήματα» του Ακρίτα που έφεραν το πολύτιμο διπλό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Συμβιβασμός με χαμένο και αγωνία για Κις

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Απίστευτη απόδραση με ανατροπή για τον Ακρίτα από το ΓΣΠ και πλέον φιγουράρει 8ος!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Λοσάδα: «Έχουμε το δικαίωμα να ονειρευόμαστε»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη