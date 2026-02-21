Η ΑΕΛ έκανε το αυτονόητο και τώρα αναμένει... δώρο

Δεν έθελξε, ωστόσο η ΑΕΛ πήρε το ζητούμενο απέναντι στην Ένωση και με τη νίκη της με 0-2, έβαλε στοπ στο αρνητικό σερί.

Με τρία παιχνίδια να απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση της α΄ φάσης και όντας στο -3 από τον ΑΠΟΕΛ, αναμένει... δώρα. Και θέλει να πάρει το πρώτο από την Ομόνοια.

Αν οι πράσινοι κερδίσουν το «αιώνιο» το απόγευμα της Κυριακής (22/02, 17:00), τότε θα χαρεί και η ΑΕΛ η οποία θα έχει την ευκαιρία μέσα στην έδρα της, να προσπεράσει τους γαλαζοκίτρινους της Λευκωσίας στη μεταξύ τους μάχη το προσεχές Σάββατο (28/02).

Φυσικά, με τόση διαφορά από τις ευρωπαϊκές θέσεις, η είσοδος στην εξάδα θα είναι καθαρά για λόγους πρεστίζ.