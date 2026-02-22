Λυπήθηκε και η ΑΕΛ μαζί με την Ομόνοια

Η ΑΕΛ με το διπλό που πέτυχε επί της Ένωσης την Παρασκευή (20/02) είχε μειώσει τη διαφορά από την 6η θέση στους τρεις βαθμούς.

Και προσδοκούσε πως η πρωτοπόρος Ομόνοια θα νικούσε τον ΑΠΟΕΛ ώστε το Σάββατο (28/02) να έπαιζε τα ρέστα της κόντρα στους γαλαζοκίτρινους της Λευκωσίας.

Όμως, αυτό δεν συνέβηκε και έτσι η διαφορά πήγε ξανά στους έξι βαθμούς. Με τρία ματς να απομένουν, είναι πλέον πολύ δύσκολη η είσοδος στην εξάδα, καθαρά για λόγους πρεστίζ. Έτσι, μαζί με την Ομόνοια, λυπύθηκε και η ΑΕΛ.

Χ.Χ