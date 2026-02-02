Οι «Λέοντες» βρυχήθηκαν και έστειλαν μήνυμα

Με τον καλύτερο τρόπο αντέδρασε η ΑΕΛ μετά την ήττα από την Ανόρθωση, επιστρέφοντας στον δρόμο των επιτυχιών με μια σημαντική και συνάμα εμφατική νίκη επί του Άρη με 2-1.

Παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ, οι «Λέοντες» έδειξαν χαρακτήρα και κατάφεραν να ανατρέψουν τα δεδομένα στο δεύτερο ημίχρονο, αποδεικνύοντας ότι διαθέτουν τα ψυχικά αποθέματα για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός δύσκολου αγώνα.

Η εικόνα της ΑΕΛ μετά την ανάπαυλα ήταν αυτή που ζητούσε ο κόσμος της. Με πυγμή, ένταση και αποφασιστικότητα, οι ποδοσφαιριστές μπήκαν στο γήπεδο με στόχο το τρίποντο και το πέτυχαν, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους και βρίσκοντας τις λύσεις την κατάλληλη στιγμή. Το πάθος και η θέληση που επέδειξαν ήταν αξιοσημείωτα.

Ίσως το μεγαλύτερο κέρδος της αναμέτρησης να ήταν η πίστη που έδειξε η ομάδα στον εαυτό της όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονταν ιδανικά.

Με τη νίκη αυτή, η ΑΕΛ εδραιώθηκε στην 7η θέση της βαθμολογίας, έχοντας διαφορά έξι βαθμών από τον ΑΠΟΕΛ και επτά από Άρη και Πάφο. Η επιδίωξη των γαλαζοκιτρίνων είναι ξεκάθαρη: να δώσουν τα πάντα στις τελευταίες αγωνιστικές της κανονικής περιόδου, ώστε να εξασφαλίσουν θέση στην εξάδα.

Μπορεί ο στόχος να φαίνεται δύσκολος, αλλά στην ΑΕΛ είναι αποφασισμένοι να παλέψουν κάθε λεπτό στα εναπομείναντα έξι παιχνίδια, δείχνοντας ότι δεν πρόκειται να τα παρατήσουν μέχρι την τελευταία στιγμή.