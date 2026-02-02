ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι «Λέοντες» βρυχήθηκαν και έστειλαν μήνυμα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οι «Λέοντες» βρυχήθηκαν και έστειλαν μήνυμα

Ίσως το μεγαλύτερο κέρδος της αναμέτρησης να ήταν η πίστη που έδειξε η ομάδα στον εαυτό της όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονταν ιδανικά.

Με τον καλύτερο τρόπο αντέδρασε η ΑΕΛ μετά την ήττα από την Ανόρθωση, επιστρέφοντας στον δρόμο των επιτυχιών με μια σημαντική και συνάμα εμφατική νίκη επί του Άρη με 2-1.

Παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ, οι «Λέοντες» έδειξαν χαρακτήρα και κατάφεραν να ανατρέψουν τα δεδομένα στο δεύτερο ημίχρονο, αποδεικνύοντας ότι διαθέτουν τα ψυχικά αποθέματα για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός δύσκολου αγώνα.

Η εικόνα της ΑΕΛ μετά την ανάπαυλα ήταν αυτή που ζητούσε ο κόσμος της. Με πυγμή, ένταση και αποφασιστικότητα, οι ποδοσφαιριστές μπήκαν στο γήπεδο με στόχο το τρίποντο και το πέτυχαν, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους και βρίσκοντας τις λύσεις την κατάλληλη στιγμή. Το πάθος και η θέληση που επέδειξαν ήταν αξιοσημείωτα.

Ίσως το μεγαλύτερο κέρδος της αναμέτρησης να ήταν η πίστη που έδειξε η ομάδα στον εαυτό της όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονταν ιδανικά.

Με τη νίκη αυτή, η ΑΕΛ εδραιώθηκε στην 7η θέση της βαθμολογίας, έχοντας διαφορά έξι βαθμών από τον ΑΠΟΕΛ και επτά από Άρη και Πάφο. Η επιδίωξη των γαλαζοκιτρίνων είναι ξεκάθαρη: να δώσουν τα πάντα στις τελευταίες αγωνιστικές της κανονικής περιόδου, ώστε να εξασφαλίσουν θέση στην εξάδα.

Μπορεί ο στόχος να φαίνεται δύσκολος, αλλά στην ΑΕΛ είναι αποφασισμένοι να παλέψουν κάθε λεπτό στα εναπομείναντα έξι παιχνίδια, δείχνοντας ότι δεν πρόκειται να τα παρατήσουν μέχρι την τελευταία στιγμή.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΦΩΤΟ: Έκανε... ντεμπούτο και ο Τριφύλλης!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«O ΚΟΑ, διαχρονικά, ούτε δρα ούτε τοποθετείται ουσιαστικά»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

A Bola: «Ο Κριστιάνο αρνείται να παίξει με την Αλ Νασρ»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι «Λέοντες» βρυχήθηκαν και έστειλαν μήνυμα

ΑΕΛ

|

Category image

Αγιαξ: Υπέγραψε μέχρι το 2028 ο Ζιντσένκο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΕΚ: Ανακοινώνει Σαχαμπό και κάνει στροφή σε Πανσερραϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Όταν φοράς τη φανέλα της Ανόρθωσης...

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Πήρε δανεικό από την Τσέλσι τον Φοφανά η Στρασμπούρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημο: Από την Αταλάντα στην Ατλέτικο ο Λούκμαν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαφωνία Κυπριανίδη για την παρέμβαση του VAR στη φάση του Σινγκ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αυτό που απέδειξε πάλι η Ομόνοια και το… παλιό καλό κρασί

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Καυτή» εβδομάδα στον Ολυμπιακό, με αποχωρήσεις, αφίξεις και αλλαγές στη λίστα του Champions League

Ελλάδα

|

Category image

Γύρισαν σελίδα και... βλέπουν πρόκριση

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Συναγερμός στον ΠΑΟΚ με Κωνσταντέλια: εξετάσεις και αγώνας δρόμου ενόψει κρίσιμων ματς

Ελλάδα

|

Category image

Το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας

TV

|

Category image

Διαβαστε ακομη