Moυγκέ, για το παρόν με φόντο και το μέλλον

Η ΑΕΛ μπήκε από πολύ νωρίς σε… διάθεση ενίσχυσης και, πριν εισέλθουμε ουσιαστικά στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, έντυσε στα γαλαζοκίτρινα τους Ζακάρια Σαβό και Δανιήλ Παρούτη. Ο πρώτος μάλιστα έδειξε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο πόσο επιδραστικός είναι, με την έλευσή του, πετυχαίνοντας ήδη τέσσερα γκολ.

Πριν λίγες μέρες εντάχθηκε και ο Τάπελο Μασέκο που έκανε ντεμπούτο με Ανόρθωση, ενώ χθες έγινε και το… καρέ με τον Φρανσουά Μουγκέ. Πρόκειται για 22χρονο ακραίο επιθετικό που δεν αποκτήθηκε μονάχα για το παρόν αλλά και για το μέλλον.

Συγκεκριμένα υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 2,5 χρόνια, με προοπτική ανανέωσης για ακόμη δύο. Επενδύουν πάρα πολλά πάνω του και φυσικά είναι μία προσθήκη με… υπογραφή Νταμάχου. Ο τεχνικός διευθυντής της ΑΕΛ ακολούθησε και στον Άρη παρόμοια συνταγή.

Ο Μουγκέ προέρχεται από την ακαδημία Μπρασερί ντε Καμερούν, ενώ σε νεαρή ηλικία μεταγράφηκε στη Μαρσέιγ με την οποία υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο και κατέγραψε συμμετοχές με την πρώτη ομάδα.