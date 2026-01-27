Την έπαθε για πρώτη φορά

Στα υπόλοιπα εφτά μόνο σε ένα οι γαλαζοκίτρινοι δεν είχαν εξασφαλίσει τη νίκη και συγκεκριμένα στην ισοπαλία 2-2 με τον Απόλλωνα, παιχνίδι στο οποίο είχαν προηγηθεί με 2-0. Από εκεί και πέρα, είχαν πετύχει πρώτοι τέρμα και κέρδισαν τον Ολυμπιακό (2-0) στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος κι από εκεί και πέρα τις Ανόρθωση (4-1), Ε.Ν. Ύψωνα (1-0), Ένωση (3-0), Ομόνοια Αραδίππου (1-3) και Εθνικό (0-1).

Αναμφίβολα η ήττα αυτή από την Ανόρθωση κρατάει την ομάδα του Ούγκο Μάρτινς πίσω όσον αφορά τον στόχο της διεκδίκησης μίας θέσης στην πρώτη εξάδα, αφού πλέον απέχει έξι βαθμούς (33-27) από το έκτο σκαλοπάτι της βαθμολογίας όπου βρίσκεται ο ΑΠΟΕΛ που έχει κιόλας αγώνα λιγότερο.