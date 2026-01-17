ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μαρτίνς: «Είχαμε σωστή νοοτροπία, βγάλαμε καλή εικονα»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μαρτίνς: «Είχαμε σωστή νοοτροπία, βγάλαμε καλή εικονα»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΛ Ούγκο Μαρτίνς μετά την εκτός έδρας νίκη της ομάδας του με 2-0 επί του Ακρίτα.

«Δύσκολη και πολύ σημαντική νίκη. Πήραμε τους τρεις βαθμούς. Ξέραμε πως παίζαμε με μια ποιοτική και καλά οργανωμένη ομάδα. Ήταν διαφορετικά τα δύο ημίχρονα. Όταν προηγηθήκαμε με δύο γκολ αποφασίσαμε να αλλάξουμε λίγο τη δομή μας και να ελέγξουμε τους χώρους, να δημιουργήσουμε χώρους στο τρανζίσιον. Μπορούσαμε να σκοράρουμε ακόμη ένα-δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, δεν το κάναμε αλλά το σημαντικό είναι οι τρεις βαθμοί. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια σε αυτό το πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι φέτος υπάρχει περισσότερη ποιότητα και ισορροπία στο πρωτάθλημα άρα κάθε νίκη, ειδικά εκτός έδρας, είναι πολύ πολύτιμη».

Είχαμε σωστή νοοτροπία, οι παίκτες δεν φύλαξαν ενέργεια για το κύπελλο. Βγάλαμε καλή εικόνα. Ευχαριστώ τους οπαδούς μας. Μαζί τους τα πράγματα είναι καλύτερα για εμάς. Εύχομαι στο επόμενο παιχνίδι να τους νιώσουμε αρκετά και να δώσουμε ό,τι έχουμε για να τους χαρίσουμε την πρόκριση».

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Λυτρώθηκε στο τέλος η Ντόρτμουντ, ήττα και προβλήματα για Λεβερκούζεν πριν τον Ολυμπιακό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καρέ της ισοπαλίας για τη Λίβερπουλ, ξεκόλλησε και ανάσανε η Τσέλσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπεργκ ενόψει Ανόρθωσης: «Δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο στο ποδόσφαιρο»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πλήγμα με Λουίζ στην Πάφο λίγο πριν την Τσέλσι!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Νικολάου: «Έκαναν μεγάλη προσπάθεια τα παιδιά»

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

Μαρτίνς: «Είχαμε σωστή νοοτροπία, βγάλαμε καλή εικονα»

ΑΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του Ακρίτας - ΑΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πήρε την μπουκιά από το στόμα της Ομόνοιας 29Μ στο 90΄ η Αγία Νάπα

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Επέστρεψε στα τρίποντα με Σαβό η ΑΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

LIVE: Ολυμπιακός - Πάφος 0-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα από το Εθνικός - Άρης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νίκη-ανάσα για τη Ρεάλ στο... δικαστήριο «Μπερναμπέου»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αναγκαστική αλλαγή ο Μακρής

ΑΕΛ

|

Category image

Φερέιρα: «Όπως είδα τα παιδιά στα αποδυτήρια, νομίζω θα γυρίσουμε την κατάσταση»

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Σημαντικό που δεν είχαμε τραυματισμούς με τέτοιες συνθήκες»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη