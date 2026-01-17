Μαρτίνς: «Είχαμε σωστή νοοτροπία, βγάλαμε καλή εικονα»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΛ Ούγκο Μαρτίνς μετά την εκτός έδρας νίκη της ομάδας του με 2-0 επί του Ακρίτα.

«Δύσκολη και πολύ σημαντική νίκη. Πήραμε τους τρεις βαθμούς. Ξέραμε πως παίζαμε με μια ποιοτική και καλά οργανωμένη ομάδα. Ήταν διαφορετικά τα δύο ημίχρονα. Όταν προηγηθήκαμε με δύο γκολ αποφασίσαμε να αλλάξουμε λίγο τη δομή μας και να ελέγξουμε τους χώρους, να δημιουργήσουμε χώρους στο τρανζίσιον. Μπορούσαμε να σκοράρουμε ακόμη ένα-δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, δεν το κάναμε αλλά το σημαντικό είναι οι τρεις βαθμοί. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια σε αυτό το πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι φέτος υπάρχει περισσότερη ποιότητα και ισορροπία στο πρωτάθλημα άρα κάθε νίκη, ειδικά εκτός έδρας, είναι πολύ πολύτιμη».

Είχαμε σωστή νοοτροπία, οι παίκτες δεν φύλαξαν ενέργεια για το κύπελλο. Βγάλαμε καλή εικόνα. Ευχαριστώ τους οπαδούς μας. Μαζί τους τα πράγματα είναι καλύτερα για εμάς. Εύχομαι στο επόμενο παιχνίδι να τους νιώσουμε αρκετά και να δώσουμε ό,τι έχουμε για να τους χαρίσουμε την πρόκριση».