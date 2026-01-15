Καλές οι εντυπώσεις, όμως οι βαθμοί είναι που μετρούν...

Η ΑΕΛ απέναντι στην Ομόνοια άφησε θετικές εντυπώσεις, ωστόσο, σε μία περίοδο όπου οι βαθμοί είναι απολύτως απαραίτητοι, η καλή εικόνα από μόνη της δεν αρκεί. Οι γαλαζοκίτρινοι παρουσίασαν ανταγωνιστικό πρόσωπο, δείχνοντας βελτίωση, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να πάρουν κέρδος. Έτσι το προσεχές παιχνίδι απέναντι στον Ακρίτα αποκτά κομβική σημασία στη μάχη εισόδου στην εξάδα.

Είναι στο -6 και ο στόχος είναι μόνο το διπλό ώστε να κρατήσει επαφή και να επωφεληθεί των απωλειών στο ντέρμπι Απόλλων-ΑΠΟΕΛ. Ο Μαρτίνς δεν θα υπολογίζει στους Σινγκ και Στεφάνοβιτς, οι οποίοι συμπλήρωσαν απαγορευτικό αριθμό καρτών.

Όσον αφορά το μεταγραφικό σκέλος, απομένουν μόνο τα τυπικά για την επισημοποίηση της συμφωνίας με τον 22χρονο Νοτιοαφρικανό ακραίο επιθετικό Τάπελο Μασέκο, ενώ υπάρχει πιθανότητα να γίνει και τέταρτη προσθήκη σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο μετά τους Σαβό και Παρούτη.